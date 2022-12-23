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23 декабря, 2022
 
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"У него жизнь – сплошной ужас. Он просыпается в бункере и не понимает, что дальше делать". Данилов сравнил Путина с загнанной в угол крысой

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Данилов: Путин своими действиями уничтожит Российскую Федерацию
Данилов: Путин своими действиями уничтожит Российскую Федерацию
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью, которое 19 декабря опубликовано на сайте "Украинской правды", заявил, что президент РФ Владимир Путин сейчас напоминает загнанную в угол крысу.

"У СНБО есть данные относительно того, как вообще сейчас Путин живет, где находится и в своем ли он уме?" – спросил у Данилова журналист Роман Кравец.

"У него жизнь – это сплошной ужас. Потому что он просыпается с утра, не знаю, в каком бункере, и не понимает, что ему дальше нужно делать. Важно, чтобы мы каждый день делали то, чтобы его жизнь становилась все ужаснее, ужаснее и ужаснее. И так оно происходит", – ответил он.

На вопрос, похож ли Путин на загнанного зверя, Данилов уточнил, что тот напоминает загнанную крысу. 

"Причем он сначала загнал сам себя, а потом его стали загонять действия нашего президента, действия Вооруженных сил и всего нашего народа. Мы не начинали эту войну – эту войну начал Путин против собственного народа. Потому что своими действиями он уничтожит Российскую Федерацию, она прекратит существование в тех пределах, в которых она на сегодняшний день существует, благодаря действиям Путина и его окружения", – заявил секретарь СНБО.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Теги: Владимир Путин, СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов
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