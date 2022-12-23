"У него жизнь – сплошной ужас. Он просыпается в бункере и не понимает, что дальше делать". Данилов сравнил Путина с загнанной в угол крысой

"У СНБО есть данные относительно того, как вообще сейчас Путин живет, где находится и в своем ли он уме?" – спросил у Данилова журналист Роман Кравец.

"У него жизнь – это сплошной ужас. Потому что он просыпается с утра, не знаю, в каком бункере, и не понимает, что ему дальше нужно делать. Важно, чтобы мы каждый день делали то, чтобы его жизнь становилась все ужаснее, ужаснее и ужаснее. И так оно происходит", – ответил он.

На вопрос, похож ли Путин на загнанного зверя, Данилов уточнил, что тот напоминает загнанную крысу.

"Причем он сначала загнал сам себя, а потом его стали загонять действия нашего президента, действия Вооруженных сил и всего нашего народа. Мы не начинали эту войну – эту войну начал Путин против собственного народа. Потому что своими действиями он уничтожит Российскую Федерацию, она прекратит существование в тех пределах, в которых она на сегодняшний день существует, благодаря действиям Путина и его окружения", – заявил секретарь СНБО.