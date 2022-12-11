"Убегать – не мой стиль". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине

"У нас говорят так: твоя родина – не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честью. Поэтому я чувствую себя здесь таким человеком", – сказал экс-супруг Лорак.
Он отметил, что остался в Украине не потому, что его здесь все знают и он ведет в Украине бизнес.
"Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, а когда что-то не хорошо, убегать, уезжать – это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", – подытожил он.
Свое обращение он записал на русском языке, отметив в комментариях, что уже учит украинский.
"Какая ирония судьбы. Мурат оказался большим человеком, чем его бывшая", – отреагировали в сети.
Реагируя на комментарии о своей экс-супруге, он попросил ее не упоминать и назвал "третьим человеком".
"Я вас прошу очень сильно: третий человек, не обсуждаете здесь", – заявил он.
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Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.
Ани Лорак после 2014 года строит карьер в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.