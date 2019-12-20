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20 декабря, 2019
 
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Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post

Американские издания The Hollywood Reporter и The Washington Post включили в один рейтинг с фильмами Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино фильм Give Me Liberty украинских прдюсеров Олега Кохана и Алексея Макухина.

Украинские зрители смогут увидеть этот фильм в 2020 году
Украинские зрители смогут увидеть этот фильм в 2020 году
Фото предоставлено Олегом Коханом

Фильм украинских продюсеров Олега Кохана и Алексея Макухина Give Me Liberty вошел в топ-10 фильмов в рейтингах американских изданий The Hollywood Reporter и The Washington Post. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил Кохан.

Независимый фильм с небольшим бюджетом оказался в одном ряду с лентами "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и победителем Каннского фестиваля "Паразит" Пон Чжун Хо.

"Абсолютно, восхитительно непредсказуемый от сцены к сцене, Give Me Liberty увлекает вас своими захватывающими действием и взрывами разностороннего юмора", – отметили The New York Times.

В основе сюжета фильма – хроника одного хаотичного, напряженного и смешного дня молодого водителя микроавтобуса. Главный герой – эмигрант Вик – пытается вовремя доставить разных по характеру пассажиров в пункт назначения. Но улицы Милуоки перекрыты. Судьбы героев переплетаются и они открывают жизнь друг друга.

"Над созданием фильма работала большая команда из разных стран, поэтому особенно приятно получить подтверждение, что в XXI веке кино действительно не имеет границ и национальностей, а поднятые в фильме темы откликаются в сердцах зрителей Европы и США", – прокомментировали Кохан и Макухин. 

Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance 2019, а доработанная версия была представлена в программе "Двухнедельник режиссеров" на "Каннском кинофестивале 2019".

Украинские зрители смогут увидеть этот фильм в 2020 году.

Теги: кино, фильм, режиссер, Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, The Washington Post, продюсер, The Hollywood Reporter, Олег Кохан, Алексей Макухин
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