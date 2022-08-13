  Украинский продюсер высказался о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? "Нормальная" – он в Италии живет

Меладзе не делал публичных антивоенных заявлений после полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: meladzemusic / Instagram

Во время общения ведущие попросили Бебешко прокомментировать позицию его коллеги, украинского продюсера Константина Меладзе, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину исчез из публично пространства.

"Какая у него сейчас позиция относительно войны?" – спросили ведущие шоу.

"Нормальная" – он в Италии живет", – ответил Бебешко.

"Сбежал?" – уточнили ведущие.

"Не надо так грубо: "сбежал". Выехал, – подчеркнул Бебешко. – Понимаете, он грузин. Имеет право жить там, где захочет".

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Видео: STAND UP Battle Club / YouTube