  Украинский продюсер высказался о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? "Нормальная" – он в Италии живет

Во время общения ведущие попросили Бебешко прокомментировать позицию его коллеги, украинского продюсера Константина Меладзе, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину исчез из публично пространства.
"Какая у него сейчас позиция относительно войны?" – спросили ведущие шоу.
"Нормальная" – он в Италии живет", – ответил Бебешко.
"Сбежал?" – уточнили ведущие.
"Не надо так грубо: "сбежал". Выехал, – подчеркнул Бебешко. – Понимаете, он грузин. Имеет право жить там, где захочет".
Константин Меладзе родился в 1963 году в Батуми (Грузинская ССР). Он является продюсером украинской группы "ВИА Гра".
24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, на странице его продюсерского центра в Instagram был опубликован черный квадрат. Сам Меладзе не делал публичных заявлений, осуждающих политику президента РФ Владимира Путина и российскую агрессию против Украины.