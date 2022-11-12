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12 ноября, 2022
 
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Упражнение на руинах Бородянки. Бэнкси подтвердил свое граффити, сделанное в Украине

Граффити в Бородянке --- первая подтвержденная работа Бэнкси в Украине.
Граффити в Бородянке --- первая подтвержденная работа Бэнкси в Украине.
Фото: banksy / Instagram

В пережившей российскую оккупацию Бородянке Киевской области на стене разрушенного здания появилось граффити, напоминающее работы знаменитого британского андеграундного художника Бэнкси. Никто не знает, кто он и как выглядит, но граффити Бэнкси ценятся во всем мире. То, что это его работа, художник подтвердил 11 в своем Instagram.

На руинах дома в Бородянке Бэнкси изобразил гимнастку, которая пытается сделать упражнение, используя обвалившиеся стены. 

"Бородянка, Украина", – подписал фото художник.

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

Теги: Украина, искусство, Бэнкси, война России против Украины, Бородянка
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