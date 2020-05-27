"В чем секрет послеродового тела?". 41-летняя Хадсон засветила фигуру в купальнике

Родившая троих детей голливудская актриса Кейт Хадсон показала, как выглядит ее тело в купальнике.

Хадсон: О, как я поклоняюсь тебе, солнце! Фото: katehudson / Instagram

41-летняя голливудская актриса Кейт Хадсон обнародовала в Instagram фото в желтом раздельном купальнике.

"О, как я поклоняюсь тебе, солнце!" – написала Хадсон.

Подписчицы актрисы отметили, что она в прекрасной форме.

"В чем секреты твоего послеродового тела?!" – написала beachelle7.

Кейт Хадсон от своего супруга Фудзикавы родила дочь Рани 2 октября 2018 года.

В начале 2000-х Кейт была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына Райдера. После развода она встречалась с актером Оуэном Уилсоном, комиком Дэксом Шепардом и велогонщиком Лэнсом Армстронгом. В июне 2011 года Хадсон родила сына Бингама от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.