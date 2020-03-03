В Эстонии упрекают Киркорова в покупке голосов для победителя нацотбора Уку Сувисте

Эстонский певец Уку Сувисте в 2018 году принимал участие в седьмом сезоне российского проекта "Голос" в команде украинской артистки, проживающей в России, Ани Лорак. Конкурсную песню для выступления на "Евровидении 2020" для Сувисте написал российский певец Филипп Киркоров.

Уку Сувисте участвовал в седьмом сезоне российского проекта "Голос" в команде Лорак Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак, проживающая в России, поздравила 39-летнего участника седьмого сезона российского проекта "Голос" Уку Сувисте с победой в эстонском национальном отборе "Евровидение 2020" (Eesti Laul).

"Как же я рада, что участник из моей команды в проекте "Голос" стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме!" – написала Лорак.

"Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны!" – добавила певица.

Одним из продюсеров песни эстонского исполнителя является Филипп Киркоров. На своей странице в Instagram певец заявил, что 29 февраля отпраздновал двойную победу.

"Проходили национальные отборы на "Евровидение 2020" – и двойная победа! Молдову будет представлять Наталья Гордиенко с моей песней Prison, а Уку Сувисте – Эстонию с песней What Love Is", – заявил певец.

После победы Уку Сувисте в финале Eesti Laul в социальных сетях Эстонии разгорелся скандал. Эстонцы уверены, что Киркоров купил победу своему подопечному – в суперфинале за Сувисте свои голоса отдали 33 582 человека. За его конкурента – 18-летнего Яагупа Туйску – 7944. По мнению зрителей, огромный разрыв является причиной фальсификаций.

"Даже Википедия не может принять эти результаты", – возмущаются зрители.





"У Киркорова хватило наглости сфальсифицировать два отбора за одну ночь", – написали болельщики, намекая также на несправедливую победу подопечной Киркорова Натальи Гордиенко в молдавском нацотборе.

Philipp Kirkorov really had the audacity to rig two national finals in one night. Truly iconic. * pic.twitter.com/iFnR925Kby — * (@esc_obsessed_) March 1, 2020

"Наслаждайтесь деньгами, надеюсь, они делают вас счастливым. Насколько же грустная жизнь, Киркоров", – пишут эстонцы.

Enjoy the money I hope it makes you happy. Dear lord, what a sad little life, Kirkorov. You ruined my night completely so you could have the money and I hope now you can spend it on lessons in grace and decorum. — Lara (@churchofsolovey) February 29, 2020

Организаторы Eesti Laul не комментируют реакцию зрителей.

Финал Eesti Laul в Таллинне состоялся 29 февраля. Национальный отбор на "Евровидение 2020" в Киеве завершился 22 февраля. Украину в Роттердаме будет представлять группа Go-A.

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.