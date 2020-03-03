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03 марта, 2020
 
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В Эстонии упрекают Киркорова в покупке голосов для победителя нацотбора Уку Сувисте

Эстонский певец Уку Сувисте в 2018 году принимал участие в седьмом сезоне российского проекта "Голос" в команде украинской артистки, проживающей в России, Ани Лорак. Конкурсную песню для выступления на "Евровидении 2020" для Сувисте написал российский певец Филипп Киркоров.

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Уку Сувисте участвовал в седьмом сезоне российского проекта "Голос" в команде Лорак
Уку Сувисте участвовал в седьмом сезоне российского проекта "Голос" в команде Лорак
Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак, проживающая в России, поздравила 39-летнего участника седьмого сезона российского проекта "Голос" Уку Сувисте с победой в эстонском национальном отборе "Евровидение 2020" (Eesti Laul).

ак же я рада, что участник из моей команды в проекте "Голос" стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме!" – написала Лорак.

"Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны!" – добавила певица.

Одним из продюсеров песни эстонского исполнителя является Филипп Киркоров. На своей странице в Instagram певец заявил, что 29 февраля отпраздновал двойную победу. 

"Проходили национальные отборы на "Евровидение 2020" – и двойная победа! Молдову будет представлять Наталья Гордиенко с моей песней Prison, а Уку Сувисте – Эстонию с песней What Love Is", – заявил певец. 

После победы Уку Сувисте в финале Eesti Laul в социальных сетях Эстонии разгорелся скандал. Эстонцы уверены, что Киркоров купил победу своему подопечному – в суперфинале за Сувисте свои голоса отдали 33 582 человека. За его конкурента – 18-летнего Яагупа Туйску – 7944. По мнению зрителей, огромный разрыв является причиной фальсификаций. 

"Даже Википедия не может принять эти результаты", – возмущаются зрители. 


"У Киркорова хватило наглости сфальсифицировать два отбора за одну ночь", – написали болельщики, намекая также на несправедливую победу подопечной Киркорова Натальи Гордиенко в молдавском нацотборе.

"Наслаждайтесь деньгами, надеюсь, они делают вас счастливым. Насколько же грустная жизнь, Киркоров", – пишут эстонцы. 

Организаторы Eesti Laul не комментируют реакцию зрителей. 

Финал Eesti Laul в Таллинне состоялся 29 февраля. Национальный отбор на "Евровидение 2020" в Киеве завершился 22 февраля. Украину в Роттердаме будет представлять группа Go-A.

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Теги: Россия, Украина, Эстония, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Таллинн, Евровидение 2020, Go-A
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