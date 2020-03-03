В Эстонии упрекают Киркорова в покупке голосов для победителя нацотбора Уку Сувисте

Украинская певица Ани Лорак, проживающая в России, поздравила 39-летнего участника седьмого сезона российского проекта "Голос" Уку Сувисте с победой в эстонском национальном отборе "Евровидение 2020" (Eesti Laul).
"Как же я рада, что участник из моей команды в проекте "Голос" стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме!" – написала Лорак.
"Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны!" – добавила певица.
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Как же я рада, что участник из моей команды в проекте * «Голос» - Уку Сувисте - стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе «Евровидение - 2020» в Роттердаме! От всей души желаю победы! * Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны! Горжусь тобой, @ukusuviste! Удачи и везения тебе и всей команде @fkirkorov @dimitriskontopoulos, @iliaskokotos. Всё получится!
Одним из продюсеров песни эстонского исполнителя является Филипп Киркоров. На своей странице в Instagram певец заявил, что 29 февраля отпраздновал двойную победу.
"Проходили национальные отборы на "Евровидение 2020" – и двойная победа! Молдову будет представлять Наталья Гордиенко с моей песней Prison, а Уку Сувисте – Эстонию с песней What Love Is", – заявил певец.
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29 февраля - необычный день! * А для меня он стал знаковым и особенным! Проходили национальные отборы на Евровидение 2020 - и двойная победа! * Молдову * будет представлять @natalitsa с моей песней Prison, а @ukusuviste Эстонию * с песней “What love is”, который спродюсировал мой друг из dream team @dimitriskontopoulos Поддерживаю молодых артистов на Евровидение 2020 Роттердам, жди нас! Мы готовимся! * #dreamteam #евровидение2020 #eurovision2020 #prison #whatloveis
После победы Уку Сувисте в финале Eesti Laul в социальных сетях Эстонии разгорелся скандал. Эстонцы уверены, что Киркоров купил победу своему подопечному – в суперфинале за Сувисте свои голоса отдали 33 582 человека. За его конкурента – 18-летнего Яагупа Туйску – 7944. По мнению зрителей, огромный разрыв является причиной фальсификаций.
"Даже Википедия не может принять эти результаты", – возмущаются зрители.
wikipedia can't even accept these results #eestilaul pic.twitter.com/6RAZpk1LAa— jeff * (@lowkeyescfan) February 29, 2020
"У Киркорова хватило наглости сфальсифицировать два отбора за одну ночь", – написали болельщики, намекая также на несправедливую победу подопечной Киркорова Натальи Гордиенко в молдавском нацотборе.
Philipp Kirkorov really had the audacity to rig two national finals in one night. Truly iconic. * pic.twitter.com/iFnR925Kby— * (@esc_obsessed_) March 1, 2020
"Наслаждайтесь деньгами, надеюсь, они делают вас счастливым. Насколько же грустная жизнь, Киркоров", – пишут эстонцы.
Enjoy the money I hope it makes you happy. Dear lord, what a sad little life, Kirkorov. You ruined my night completely so you could have the money and I hope now you can spend it on lessons in grace and decorum.— Lara (@churchofsolovey) February 29, 2020
Организаторы Eesti Laul не комментируют реакцию зрителей.
Финал Eesti Laul в Таллинне состоялся 29 февраля. Национальный отбор на "Евровидение 2020" в Киеве завершился 22 февраля. Украину в Роттердаме будет представлять группа Go-A.
Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.