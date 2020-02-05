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05 февраля, 2020
 
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В Киеве покажут мюзикл "Гуцулка Ксеня"

В Киеве покажут мюзикл "Гуцулка Ксеня", созданного на основе оперетты украинского композитора Ярослава Барнича.

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Премьера мюзикла "Гуцулка Ксеня" в Киеве состоится в Октябрьском дворце
Премьера мюзикла "Гуцулка Ксеня" в Киеве состоится в Октябрьском дворце
Фото предоставлено агентством "Квартал-Концерт"

26 февраля в Киеве состоится театральная премьера – мюзикл "Гуцулка Ксеня". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба концертного агентства "Квартал-Концерт".

В Киев приедет около 90 человек творческой группы. Мюзикл был создан в Ивано-Франковске под руководством режиссера Ростислава Держипильского. В постановке звучит в современной аранжировке музыка украинского композитора Ярослава Барнича, оперетта которого"Гуцулка Ксеня" и легла в основу мюзикла. Аранжировку создал главный дирижер Ивано-франковского драматического театра Богдан Ткачук. На сцену под его управленим выйдет оркестр из 20 музыкантов.

В постановке задействованы сразу 30 актеров, которые представят номера, соединяющие современную хореографи и автентичный украинский лейтмотив.

По сюжету в Ворохту из США приезжают украинские эмигранты, чтобы найти юному и перспективному парню жену в Карпатах. Отец завещал ему миллион долларов при условии, что он найдет на исторической родине "сознательную украинку" и женится на ней.

Премьера мюзикла "Гуцулка Ксеня" состоится в Киеве 26 февраля в Октябрьском дворце.

Билеты можно купить ЗДЕСЬ.

Теги: Киев, музыка, Ивано-Франковск, театр, концерт, мюзикл, актер, билеты, музыкант, Квартал-Концерт
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