  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) заявила, что в браке с предпринимателем Александром Комковым они жили в основном за ее деньги.

Украинская певица и актриса Grosu (Алина Гросу) в интервью журналистке Наташе Влащенко, которое 16 октября вышло на канале в YouTube Vласть vs Vлащенко, сообщила, что ее бывший супруг формально занимался развитием компьютерных клубов, но назвать это бизнесом она не может.

"Бизнес был официально. Компьютерные клубы. Но по факту, так как акционерами были и другие люди, то проводить 20 часов в сутки за компьютером? Ну блин! С одной стороны, когда ты очень крутой айтишник и что-то создаешь сам, я понимаю, что ты делаешь 20 часов в сутки. Но в компьютерном клубе играть? По факту это больше название. Но я не могу его сейчас обидеть и сказать: "Этого не было". Но в моем понимании бизнес – это немножко другое" – рассказала артистка.

Она отметила, что в их семье финансы были общими, но в основном они жили за счет ее доходов.

"В какой-то момент меня немножко прорвало. Ведь самое ужасное не когда человек нагло берет, а когда как ни в чем ни бывало и ты ничего не можешь сказать", – призналась певица.

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Видео: Vласть vs Vлащенко / YouTube

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

21 сентября 2020 года в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла в эфир на "1+1", Гросу сообщила, что развелась со своим супругом российским предпринимателем Александром Комковым. Певица подчеркнула, что в настоящее время не готова к новым отношениям.

Пара сыграла свадьбу летом 2019 года. Церемония бракосочетания состоялась в Италии.