  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж

Украинская певица и актриса Grosu (Алина Гросу) в интервью журналистке Наташе Влащенко, которое 16 октября вышло на канале в YouTube
"Бизнес был официально. Компьютерные клубы. Но по факту, так как акционерами были и другие люди, то проводить 20 часов в сутки за компьютером? Ну блин! С одной стороны, когда ты очень крутой айтишник и что-то создаешь сам, я понимаю, что ты делаешь 20 часов в сутки. Но в компьютерном клубе играть? По факту это больше название. Но я не могу его сейчас обидеть и сказать: "Этого не было". Но в моем понимании бизнес – это немножко другое" – рассказала артистка.
Она отметила, что в их семье финансы были общими, но в основном они жили за счет ее доходов.
"В какой-то момент меня немножко прорвало. Ведь самое ужасное не когда человек нагло берет, а когда как ни в чем ни бывало и ты ничего не можешь сказать", – призналась певица.
Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".
21 сентября 2020 года в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла в эфир на "1+1", Гросу сообщила, что развелась со своим супругом российским предпринимателем Александром Комковым. Певица подчеркнула, что в настоящее время не готова к новым отношениям.
Пара сыграла свадьбу летом 2019 года. Церемония бракосочетания состоялась в Италии.