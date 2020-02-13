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13 февраля, 2020
 
Новости

В Северной Корее казнили чиновника, нарушившего карантин из-за коронавируса

С 1 февраля в Северной Корее введены строгие карантинные меры.

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СМИ: Доказать факты смертной казни в Северной Корее очень трудно
СМИ: Доказать факты смертной казни в Северной Корее очень трудно
Фото: ЕРА

В Северной Корее военные казнили мужчину, нарушившего карантинные меры после возвращения из Китая, dongA.  

Согласно указу Ким Чен Ына о введеннии карантинных мер, вернувшись домой, чиновник должен был провести две недели в изоляции. Вместо этого он отправился в общественную баню. Военные, исполняющие приказ Ким Чен Ына, расстреляли мужчину сразу же после ареста, сообщает  Daily Mail

Карантинные меры были введены в стране 1 февраля сроком на две недели, сообщает издание NK News. 

12 февраля карантин Северной Корее был продлен до конца февраля, сообщает Daily Mail. Таблоид со ссылкой на корейские СМИ утверждает, что в настоящее время в Северной Кореи не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. 

Внезапное продление карантинных мер послужило поводом для Международного комитета Красного Креста выступить с требованием немедленно снять санкции с Северной Кореи, чтобы представители организации могли оказать помощь в предотвращении эпидемии коронавируса в стране, пишет Reuters.

Daily Mail напоминает, что аналогичные карантинные меры были предприняты в Северной Корее в 2002 году во время распространения атипичной пневмонии, вспышки которой также изначально были зафиксированы в Китае. 

По информации BBC, смертная казнь явялется распространенным явлением в Северной Корее, однако проверить и доказать факты расстрела людей очень трудно. Издание напоминает, что в 2013 году в Северной Корее к смертной казни был приговорен родной дядя Ким Чен Ына – влиятельный Чан Сонг-тхек. Его приговорили к смертной казни с формулировкой "за измену". 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

За последние сутки в китайской провинции Хубэй было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания новым коронавирусом. 

В Украине не подтверждено ни одного случая заражения. 

Теги: Ким Чен Ын, Северная Корея, смертная казнь, коронавирус
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