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20 февраля, 2023
 
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В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона

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Аткинсон пока что не комментировал свое возможное участие в съемках
Аткинсон пока что не комментировал свое возможное участие в съемках
Фото: ЕРА

Британский комедийный актер Роуэн Аткинсон вновь может появиться в британском ситкоме "Черная гадюка" в роли Эдмунда Блэкэддера. Об этом сообщил его коллега по ситкому, британский актер Тони Робинсон в эфире программы Today на BBC Radio 4, собщает The Sun.

По словам Робинсона, который уже ознакомился со сценарием нового эпизода, сюжет будет разворачиваться вокруг его персонажа Болдрика, но Аткинсон "внесет свой вклад" и будет присутствовать в ситкоме "в той или иной форме".

О возобновлении съемок ситкома 14 февраля заявил британский кинорежиссер и сценарист Ричард Кертис в эфире Radio 2 Breakfast Show. Тогда он не мог подтвердить участие Аткинсона в съемках, пишет The Sun.

Аткинсон пока что не комментировал свое возможное участие в съемках.

Контекст:

Первый сезон "Черной гадюки" вышел в эфир в 1983 году. Всего было показано четыре сезона. Показ завершился в 1989 году. Блэкэддер в исполнении Аткинсона появлялся на экранах в 24 эпизодах, включая три специальных выпуска, в которых снимались многие известные актеры, включая Стивена Фрая и Хью Лори.

Действие каждой серии происходило в разные периоды британской истории, начиная с 1485 года и заканчивая 1917 годом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Тони Робинсон, Роуен Аткинсон
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