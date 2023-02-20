В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона

Аткинсон пока что не комментировал свое возможное участие в съемках Фото: ЕРА

По словам Робинсона, который уже ознакомился со сценарием нового эпизода, сюжет будет разворачиваться вокруг его персонажа Болдрика, но Аткинсон "внесет свой вклад" и будет присутствовать в ситкоме "в той или иной форме".

О возобновлении съемок ситкома 14 февраля заявил британский кинорежиссер и сценарист Ричард Кертис в эфире Radio 2 Breakfast Show. Тогда он не мог подтвердить участие Аткинсона в съемках, пишет The Sun.

Аткинсон пока что не комментировал свое возможное участие в съемках.