"Ваш зять оказался говном". Былик в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины

"Моя волшебная. Несмотря на то, что ваш зять оказался говном..." – обратилась к Порывай Билык, подразумевая мужа Наташи Королевой, российского стриптизера Тарзана, который поддержал российскую агрессию против Украины.
Зал отреагировал на слова Билык овациями, а Порывай, которая пришла на концерт в наряде цвета украинского флага, – смехом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Наташа Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Ее муж открыто поддержал политику президента РФ Владимира Путина. В апреле он записал ролик, в котором оправдал преступления российских оккупантов в Буче Киевской области.
Проживающая в США мать певицы и ее старшая сестра Ирина Осауленко после полномасштабного вторжения РФ выступили в поддержку Украины.