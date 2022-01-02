"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане

Ксения Собчак: 31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием Фото: xenia_sobchak / Instagram

"31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием", подписала она публикацию, которая за первые 15 минут после появления в соцсети собрала больше 70 тыс. лайков и около 1,5 тыс. комментариев.

"Ну все, это мем!" – написал misha_bortnovsky.

"Волочкова сейчас вены вскроет себе", – прокомментировала jul_khasanova, имея в виду частые публикации балерины Анастасии Волочковой в обнаженном виде в бане.

"Вау, какая жопка", – отметила lydia_sardis.

"Иисусе", – отреагировала novichella.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)