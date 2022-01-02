"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане

"31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием", подписала она публикацию, которая за первые 15 минут после появления в соцсети собрала больше 70 тыс. лайков и около 1,5 тыс. комментариев.
"Ну все, это мем!" – написал misha_bortnovsky.
"Волочкова сейчас вены вскроет себе", – прокомментировала jul_khasanova, имея в виду частые публикации балерины Анастасии Волочковой в обнаженном виде в бане.
"Вау, какая жопка", – отметила lydia_sardis.
"Иисусе", – отреагировала novichella.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.
Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.