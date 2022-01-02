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02 января, 2022
 
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"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане

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Ксения Собчак: 31-го я в баню не хожу, зато 2-го с удовольствием
Ксения Собчак: 31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием
Фото: xenia_sobchak / Instagram

40-летняя российская телеведущая Ксения Собчак 2 января в Instagram разместила фото, на котором запечатлена полностью обнаженной и без макияжа в банном чане с водой. В кадре крупным планом видны ее ягодицы.

"31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием", подписала она публикацию, которая за первые 15 минут после появления в соцсети собрала больше 70 тыс. лайков и около 1,5 тыс. комментариев.

"Ну все, это мем!" – написал misha_bortnovsky.

"Волочкова сейчас вены вскроет себе", – прокомментировала jul_khasanova, имея в виду частые публикации балерины Анастасии Волочковой в обнаженном виде в бане.

"Вау, какая жопка", – отметила lydia_sardis.

"Иисусе", – отреагировала novichella.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

Теги: Ксения Собчак, мем, телеведущая, макияж, баня, ягодицы
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