Верещук в образе Мэри Поппинс парила в центре Киева над мостом. Видео

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и кандидат в меры Киева Ирина Верещук поднялась в воздух с помощью страховочных тросов.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая намерена баллотироваться в мэры Киева, была замечена на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве в образе Мэри Поппинс – сказочного персонажа из повести писательницы Памелы Трэверс. Соответствующее видео обнародовано 3 сентября на странице группы "Рукавички Кличка" в Facebook.

На видео Верещук запечатлена в желтом плаще с зеленым зонтиком в руках, парящей в воздухе, – выполнить трюк нардеп смогла благодаря страховочным тросам. При этом ассистентка держала Верещук за ноги, придавая ей вращательные движения.

Происходящее на мосту с участием Верещук фиксировалось операторами на камеры.

16 июля на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся в конце октября 2020 года.