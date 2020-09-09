Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan

Судья проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар показала в Instagram бэкстейдж-кадры фотосессии для украинского журнала Сosmopolitan.
"18 лет назад, когда я отработала первые в своей жизни три сезона на сцене, я дала свое первое в жизни интервью для журнала Сosmopolitan Ukraine. До сих пор помню свой главный профессиональный инсайт, который я вынесла в свои 20 и который до сих пор хранится в том номере "Ноябрь 2002": "В балете нужно работать головой...", – написала она.
Балерина отметила, что спустя годы рада вернуться на страницы своего первого журнала.
"Надеюсь, что читатели найдут в моих откровениях то, что будет близко их сердцу!" – заявила она.
На всех снимках, за исключением одного (для которого позировала в красном), балерина запечатлена в розовом платье.
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18 лет назад, когда я отработала первые в своей жизни три сезона на сцене, я дала своё первое в жизни интервью для журнала @cosmopolitanukraine * * До сих пор помню свой главный профессиональный инстайт, который я вынесла в свои двадцать и который до сих пор хранится в том номере «Ноябрь 2002»: «В балете нужно работать головой...». * Спустя года я рада снова вернуться на страницы своего первого журнала. И надеюсь, что читатели найдут в моих откровениях то, что будет близко их сердцу! * * Для сентябрьского номера я примерила несколько ярких образов, провела тест-драйв @porscheua и дала большое интервью с новыми инсайтами. Осталось только показать вам как это было! * Смотрите бекстейдж в сториз, а журнал уже можете найти на полках магазинов. * И спасибо большое всей творческой команде!♥ * @burynskaya @hellenzaiats @olehfilatov_ @nastasiabilous @prus_hairstylist * До встречи на страницах! * * #cosmoua #porscheua #porschecenterkyivairport @porsche.center.kyiv
Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".