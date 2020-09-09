Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan

Судья проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар позировала в розовом платье.

Кухар: Надеюсь, что читатели найдут в моих откровениях то, что будет близко их сердцу! Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Судья проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар показала в Instagram бэкстейдж-кадры фотосессии для украинского журнала Сosmopolitan.

"18 лет назад, когда я отработала первые в своей жизни три сезона на сцене, я дала свое первое в жизни интервью для журнала Сosmopolitan Ukraine. До сих пор помню свой главный профессиональный инсайт, который я вынесла в свои 20 и который до сих пор хранится в том номере "Ноябрь 2002": "В балете нужно работать головой...", – написала она.

Балерина отметила, что спустя годы рада вернуться на страницы своего первого журнала.

"Надеюсь, что читатели найдут в моих откровениях то, что будет близко их сердцу!" – заявила она.

На всех снимках, за исключением одного (для которого позировала в красном), балерина запечатлена в розовом платье.

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".