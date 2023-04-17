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17 апреля, 2023
 
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Винник после слухов о своем диагнозе удалил все посты в соцсетях. Фото

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Винник живет в Германии
Винник живет в Германии
Фото: Олег Винник/Той, хто співає душею / Facebook

Украинский певец Олег Винник 17 апреля удалил все публикации на своих страницах в Facebook и Instagram.

Еще утром 17 апреля страница артиста в Instagram выглядела вот так.

Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram
Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram

Теперь она имеет вот такой вид.

Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram
Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram

Также все публикации исчезли со страницы артиста в Facebook. Теперь она выглядит вот так.

Скриншот: Олег Винник / Facebook
Скриншот: Олег Винник / Facebook

17 апреля многие украинские СМИ со ссылкой на слова украинского блогера Богдана Беспалова, который позиционирует себя как блогер-сплетник, написали, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания. В частности, об этом сообщил сайт ТСН.

Ни певец, ни его представители слова блогера не комментировали.

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле 2023 года признался, что разочарован исчезновением Винника.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: болезнь, Олег Винник
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