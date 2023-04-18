Винник удалил все посты в соцсетях

Еще утром 17 апреля страница артиста в Instagram выглядела вот так.
Теперь она имеет вот такой вид.
Также все публикации исчезли со страницы артиста в Facebook. Теперь она выглядит вот так.
17 апреля многие украинские СМИ со ссылкой на слова украинского блогера Богдана Беспалова, который позиционирует себя как блогер-сплетник, написали, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания. В частности, об этом сообщил сайт ТСН.
Ни певец, ни его представители слова блогера не комментировали.
Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.
Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.
Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле 2023 года признался, что разочарован исчезновением Винника.