Винник удалил все посты в соцсетях

Еще утром 17 апреля страница артиста в Instagram выглядела вот так.

Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram

Теперь она имеет вот такой вид.

Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram

Также все публикации исчезли со страницы артиста в Facebook. Теперь она выглядит вот так.

Скриншот: Олег Винник / Facebook

17 апреля многие украинские СМИ со ссылкой на слова украинского блогера Богдана Беспалова, который позиционирует себя как блогер-сплетник, написали, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания. В частности, об этом сообщил сайт ТСН.

Ни певец, ни его представители слова блогера не комментировали.