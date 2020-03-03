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03 марта, 2020
 
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Волонтер назвал провокацией ФСБ участившиеся попытки российских артистов приехать в Украину на гастроли

За последние три месяца СБУ и Госпогранслужба запретили въезд в Украину группе "Воровайки" и 13 российским артистам, которые ранее выступали на оккупированных территориях.

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С 2014 года въезд в Украину запрещен 675 гражданам России
С 2014 года въезд в Украину запрещен 675 гражданам России
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Глава ОО "Світанок" Вадим Поздяков считает нашествие за последние два месяца в Украину российских артистов, выступавших в аннексированном Крыму и на окуппированных украинских территориях, спланированной акцией Федеральной службы безопасности России.  Об этом он написал в своем блоге на сайте издания LB.ua.

"В последние два месяца началась лавина "крымнашистов". Такого количества анонсированных выступлений от людей, поддержавшмих аннексию Крыма, не было, наверное, никогда. Это напоминает спланированную акцию ФСБ, целью которой является провокация враждебных настроений среди среднестатистических украинцев", – заявил Поздняков. 

Он напомнил, что начиная с декабря 2019 года Служба безопасности Украины (СБУ) И Государственная пограничная служба (ГПСУ) запретили въезд  в Украину российской группе "Воровайки" и 13 актерам, среди которых Марат Башаров, Сергей Колесников, Лариса Удовиченко, Валерий Сюткин, Александр Серов, Идрак Мирзализадзе, Татьяна Арнтгольц, Григорий Антипенко, Елена Корикова, Павел Баршак, Игорь Ливанов, Михаил Полицеймако и Виктор Логинов. 

Российская актриса Корикова пыталась пересечь границу дважды за день, после чего ей был продлен запрет на въезд с трех до 10 лет. 

По словам Позднякова, прецеденты не мешают потенциально невъездным российским артистам, поддержавшим аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, анонсировать новые выступления в украинских городах.

По данным СБУ, с 2014 года въезд в Украину запрещен 675 гражданам России. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

26 февраля экс-помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что для России единственный эффективный метод наладить отношения с Украиной – это принудить ее к этому силой.

Комментируя возможное возвращение Донбасса в состав Украины, Сурков назвал это "честью для Украины и унижением для Донбасса".

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, Донбасс, аннексия, Валерий Сюткин, Алена Апина, Александр Серов, Игорь Ливанов, Воровайки, Елена Корикова
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