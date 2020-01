"Времена снов". Военный корреспондент The Associated Press Мстислав Чернов представит книгу о снах и войне на Донбассе

Презентация дебютной книги военного корреспондента агенства The Associated Press Мстислава Чернова состоится 24 января в Киеве.

Военный корреспондент агенства The Associated Press Мстислав Чернов выпускает книгу "Времена снов". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба автора.

Это дебютная книга Чернова. Жанр – психологический роман.

"Читателя ждут Славянск, захлебывающийся кровью, итальянская Катания, охваченная жестокими антимиграционными протестами, история убийства, любви и ненависти в уютной квартире Харькова, буддийские монастыри, Гималайские вершины и бесконечные ландшафты сновидений", – говорится в описании книги.

Роман выйдет в издательстве "Саммит-книга".

"Я видел революции и войны, снимал теракты и протесты по всему миру. Но Донбасс – это другое. Это слишком близко. От этого не закроешься камерой. В каком-то смысле, Донбасс – это символ. Ибо все войны изнутри выглядят одинаково: это страх, страдания, потери и смерть. Война – это коллективный кошмар, от которого почти невозможно очнуться. Мы все, в некотором смысле, живем во времена снов", – отметил автор.

Судьбы нескольких героев объединяет одиночество и поиск смысла жизни в мире современных украинских реалий, глобального политического кризиса, излома человеческой идентичности.

"Это книга о внутренней борьбе, которая происходит в каждом из нас. Роман начинается с событий российско-украинской войны и ведет далеко за ее пределы: в Харьков, взбудораженный последствиями революции, в холодную тьму ночных улиц Праги, в гущу антимиграционных протестов в Италии, в буддийский монастырь в Мьянме, Гималаи. Но это лишь часть романа, работа над которым длилась восемь лет и началась задолго до войны в Украине", – говорится в аннотации к книге.

По словам Чернова, реальность стала для него материалом, но документалистика ограничивает, поскольку позволяет показать картинку, но не передает ощущения, которые вызывает. Поэтому он также прибегнул к описанию сновидений — художественному приему, позволяющему выйти за рамки внешнего и показать внутренние переживания человека.

Презентация романа "Времена снов" состоится 24 января в рамках выставки "Производство снов, или Что предлагает современная медиамашина" в арт-центре Closer (Киев, улица Нижнеюрковская, 31).

Мстислав Чернов — харьковчанин, начавший международную карьеру фотографа и оператора репортажами с протестов на площади Таксим в Стамбуле. С 2014 года работает на The Associated Press. Он фиксировал события Революции достоинства, освещал аннексию Крыма, войну на Донбассе, события в Сирии, Ираке, миграционный кризис в Европе, протесты в Гонконге, Каталонии, Франции. Одним из первых документировал последствия катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17. В целом Чернов работал в более чем 40 странах мира.

Его фотографии публиковали The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, Le Monde, Die Zeit, BBC, Forbes, Vice news, The Wall Street Journal, The Daily Mail, Deutsche Welle, Pulitzer Center, Cosmos photo agency, Business Insider, Forbes Украина. Видео выходили на каналах BBC, CNN, Al Jazeera, EuroNews, Sky News, Fox News Channel, Rai News 24 и других.

Живет и работает Чернов в Германии. Он дважды победитель премии Royal Television Society, победитель конкурса APME, финалист Rory Peck Awards, Livingston Awards.

Трижды победитель конкурса "Фотограф года 2014" в Украине в категориях "Репортаж" и "Документальная фотография".