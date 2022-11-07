"Все чувства теперь – пустыня". Grosu обратилась к подписчикам после отъезда своего бойфренда Полянского в РФ

Crosu: Спасибо за поддержку. Если бы не вы, не знаю как бы я смогла Фото: alina_grosu / Instagram

"Немного фоток без фотошопа и всяческих обработок дооперационной давности. Чтобы не забывали, как выгляжу. Спасибо вам за ваши самые теплые слова, за поддержку. Если бы не вы, не знаю как бы я смогла", – написала она.

Артистка также опубликовала авторское стихотворение, которое, как она отметила, описывает ее нынешнее настроение. Публикацию артистка обозначила хештегом на русском языке "стихи Алинки блондинки".

В стихотворении певица признается, что все ее чувства теперь – пустыня, а квартира стала пустой.

Артистка не написала, кому посвящено ее стихотворение, но в конце октября стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский засветился в Москве на премьере фильма российского режиссера, который поддерживает нападение РФ на Украину.

До этого певица избегала упоминаний о нем, а последние совместные публикации в сети пара разместила в начале февраля 2022 года за несколько недель до нападения РФ на Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Гросу (@alina_grosu)