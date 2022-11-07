Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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"Все чувства теперь – пустыня". Grosu обратилась к подписчикам после отъезда своего бойфренда Полянского в РФ

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Crosu: Спасибо за поддержку. Если бы не вы, не знаю как бы я смогла
Crosu: Спасибо за поддержку. Если бы не вы, не знаю как бы я смогла
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Алина Гросу (Grosu) 7 ноября в Instagram разместила серию фото, на которых, по ее словам, запечатлена до проведения операции.

"Немного фоток без фотошопа и всяческих обработок дооперационной давности. Чтобы не забывали, как выгляжу. Спасибо вам за ваши самые теплые слова, за поддержку. Если бы не вы, не знаю как бы я смогла",  написала она. 

Артистка также опубликовала авторское стихотворение, которое, как она отметила, описывает ее нынешнее настроение. Публикацию артистка обозначила хештегом на русском языке "стихи Алинки блондинки".

В стихотворении певица признается, что все ее чувства теперь  пустыня, а квартира стала пустой.

Артистка не написала, кому посвящено ее стихотворение, но в конце октября стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский засветился в Москве на премьере фильма российского режиссера, который поддерживает нападение РФ на Украину.

До этого певица избегала упоминаний о нем, а последние совместные публикации в сети пара разместила в начале февраля 2022 года за несколько недель до нападения РФ на Украину.

Контекст:

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.

После начала войны России против Украины Grosu сообщила, что она вместе со своей семьей осталась в Украине. О том, находится ли с ней вместе Полянский, который замалчивает войну, певица не уточнила, но новых совместных фото в их соцсетях за восемь месяцев войны не появилось.

Украинская актриса Наталья Денисенко в апреле раскритиковала Полянского за молчание после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинский певец Павел Зибров в июле заявил, что Полянский является патриотом Украины и на тот момент находился рядом с Grosu. "Дай боже нам таких москалей побольше, как парень Алинкин. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он – тоже наш парень", – говорил тогда Зибров. 

Теги: Алина Гросу, певица, Grosu, операция, Роман Полянский
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