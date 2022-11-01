"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева снялась с внуком, который защищает Украины от российских оккупантов

"Родной мой ребенок! Мой герой! Молюсь за тебя без устали! Вся нежность моего сердца – с тобой, – написала она. – Победы!"

Контекст:

Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Она – народная артистка Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Герой Украины.

Роговцева была замужем за украинским актером Константином Степанковым. В 2002 году она овдовела.

В браке у пары родилось двое детей: сын Константин (1962) и дочь Катерина (1971). Сын актрисы скончался в 2012 году после продолжительной болезни. У него осталась дочь Дарья.

Алексей Ткаченко (1991) – сын Катерины Степанковой. У нее также есть младший сын Матвей (2011).