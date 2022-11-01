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01 ноября, 2022
 
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"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева снялась с внуком, который защищает Украины от российских оккупантов

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Роговцева: Родной мой ребенок! Мой герой! Молюсь за тебя без устали
Роговцева: Родной мой ребенок! Мой герой! Молюсь за тебя без устали
Фото: Ада Роговцева / Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева 1 ноября опубликовала в Facebook фото, на котором запечатлена вместе со своим внуком Алексеем Ткаченко.

"Родной мой ребенок! Мой герой! Молюсь за тебя без устали! Вся нежность моего сердца – с тобой,  написала она. – Победы!"

https://www.facebook.com/adarogovtseva/posts/pfbid02bfpPVJLn9yeFzkSZUdtunjz9VSPTrjP8QBRnyCcKLWVXyJ8MR4eoUQktC7wEBQGql

Контекст:

Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Она – народная артистка Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Герой Украины.

Роговцева была замужем за украинским актером Константином Степанковым. В 2002 году она овдовела.

В браке у пары родилось двое детей: сын Константин (1962) и дочь Катерина (1971). Сын актрисы скончался в 2012 году после продолжительной болезни. У него осталась дочь Дарья.

Алексей Ткаченко (1991) – сын Катерины Степанковой. У нее также есть младший сын Матвей (2011).

Теги: Ада Роговцева, война России против Украины, семья
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