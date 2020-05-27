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27 мая, 2020
 
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"Вы простая и красивая". Каминская покормила голубей булкой

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская сфотографировалась с голубями, которые сели ей на руку, чтобы поклевать булку.

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Каминская: Каждый из нас может быть безупречным
Каминская: Каждый из нас может быть безупречным
Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала в Instagram фото с голубями.

На снимке певица запечатлена на фоне водоема с голубями, сидящими у нее на руке, – птицы прилетели, чтобы поклевать булку, которую Каминская держит в руке. 

По словам Каминской, рядом с ней голуби почувствовали свою безупречность. 

"Безупречность – это слово подразумевает отсутствие недостатков. А мне вот слышится как "без упрека". То есть тот, которого не обвиняют, не сравнивают. Получается, каждый из нас может быть безупречным", – подписала публикацию Каминская. 

"Доброе фото, и вы простая и красивая", – прокомментировали пост Каминской подписчики. 

Слава Каминская (девичья фамилия Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Теги: Украина, неАнгелы, Слава Каминская
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