Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2023
 
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Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео

 
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Филатов, знакомясь со звуками нового города, миксует их и уже во время монтажа создает из них композицию
Филатов, знакомясь со звуками нового города, миксует их и уже во время монтажа создает из них композицию
Фото предоставлено командой проекта

Украинский ведущий и режиссер Евгений Синельников вместе со своей женой, генеральным продюсером агентства Badoev.ID Натальей Синельниковой на своем канале в YouTube презентовал новое тревел-шоу "Как звучит Украина". Премьера первого эпизода, который посвящен культуре Чернигова, состоялась 8 февраля. Ведущим шоу стал украинский музыкант Евгений Филатов (The Maneken).

По задумке сценаристов, Филатов, знакомясь со звуками нового города, компонует их и уже во время монтажа и таким образом создает из них мелодию. Каким будет финальное звучание трека, он наперед не знает.

Синельниковы отметили, что идея проекта возникла еще до 24 февраля 2022 года, а полномасштабное вторжение РФ в Украину внесло свои коррективы в задуманное.

В первом сезоне шоу авторы проекта создали, кроме Чернигова, еще пять треков для пяти украинских городов: Киева, Верховины, Львова, Одессы, Чернигова и Харькова. 

ВИДЕО
Видео: УкрЮтюбПроєкт / YoyTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Чернигов, музыка, культура, режиссер, шоу, The Maneken, продюсер, блогер, Евгений Синельников, премьера
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