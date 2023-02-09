  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео

Филатов, знакомясь со звуками нового города, миксует их и уже во время монтажа создает из них композицию Фото предоставлено командой проекта

По задумке сценаристов, Филатов, знакомясь со звуками нового города, компонует их и уже во время монтажа и таким образом создает из них мелодию. Каким будет финальное звучание трека, он наперед не знает.

Синельниковы отметили, что идея проекта возникла еще до 24 февраля 2022 года, а полномасштабное вторжение РФ в Украину внесло свои коррективы в задуманное.

В первом сезоне шоу авторы проекта создали, кроме Чернигова, еще пять треков для пяти украинских городов: Киева, Верховины, Львова, Одессы, Чернигова и Харькова.

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