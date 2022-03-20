"Я был и остаюсь украинским кинорежиссером". Лозница отреагировал на исключение из Украинской киноакадемии

Лозница: Весь мир стал свидетелем битвы добра со злом, правды с ложью, битвы библейского масштаба. Победа будет за Украиной! Фото: Сергей Лозница / Facebook

"Со вчерашнего вечера я получаю письма и звонки от друзей и коллег со всего мира, которые выражают изумление и просят объяснить, что случилось с Украинской киноакадемией. Я тоже пытаюсь это понять. 27 февраля 2022 года я опубликовал заявление: "Развязанная Россией война против Украины – самоубийственный и безумный акт, который неизбежно приведет к краху преступного российского режима. Весь мир стал свидетелем битвы добра со злом, правды с ложью, битвы библейского масштаба. Победа будет за Украиной!" – написал режиссер.

Лозница подчеркнул, что "вышел из Европейской киноакадемии, потому что их первое заявление, опубликованное через несколько дней после начала войны, было слишком нейтральным, беззубым и конформистским по отношению к российской агрессии".

"Они даже не сочли возможным назвать войну войной", – отметил он в письме.

Также Лозница добавил, что академики неправильно перевели девиз кинофестиваля российского кино во французском городе Нант, в программу которого включены его фильмы.

"Девиз фестиваля Entre Lviv et l’Oural, что означает "Между Львовом и Уралом", а не "От Львова до Урала", – подчеркнул он в письме, добавив, что показы фестиваля благотворительные, все собранные средства пойдут в Красный Крест на программу экстренной помощи Украине.

Тезис украинских академиков о том, что ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность, а не гражданская позиция, не стремление к объединению всех здравомыслящих и свободолюбивых людей в борьбе с российской агрессией и не интернациональное усилие всех демократических стран для победы в этой войне, Лозница назвал "нацизмом и подарком кремлевской пропаганде от Украинской киноакадемии".

"Украинские "киноакадемики" в своем обращении требуют от мирового сообщества "не позиционировать меня как представителя украинской культурной сферы". Никогда в жизни я не представлял никакие сообщества, группы, объединения и сферы. Все, что я говорю и делаю, являлось и является только моим, индивидуальным словом и делом. Я был и остаюсь украинским кинорежиссером", – написал Лозница в письме.

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