"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны

Притула: Несколько раз в год мне приходят немалые дивиденды, позволяющие содержать себя, свою семью, маме помогать и на волонтерство донатить Фото: Сергій Притула / Facebook

"Очень много лет я был одним из самых оплачиваемых телеведущих страны. Кроме того, у меня было собственное комедийное шоу, и, мягко говоря, я достаточно экономный человек, и подушки, которая у меня была накоплена, мне, я надеюсь, хватит", – рассказал он.

Ведущий также признался, что в прошлом году часть семейного бюджета инвестировал в ценные бумаги.

"Несколько раз в год мне приходят немалые дивиденды, позволяющие содержать себя, свою семью, маме помогать и на волонтерство донатить", – резюмировал он.

По словам Притулы, деньги, которые поступают в его благотворительный фонд, направляются на закупку необходимого оснащения для украинских защитников. Волонтер подчеркнул, что единственные, кто получает зарплату в фонде, – это его директор Анна Гвоздяр и бухгалтер.

"А если мне нужно перекрыть какие-то вопросы по операционке или финансово как-то поддержать оставшихся с нами людей, то для этого есть такая штука, как "коммуникация с бизнесом". Есть ряд бизнес-структур, которые нам любезно помогают в этом", – признался Притула.

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