  "Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно". Ефремов посвятил погибшему Захарову стихотворение

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении аварии со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения, выступил 3 сентября на заседании Пресненского суда Москвы с заключительной речью, которую завершил стихотворением собственного сочинения. Аудиозапись выступления Ефремова обнародована на YouTube-канале "Life Новости".
Признав вину в совершении аварии, актер зачитал стихотворение, которое посвятил погибшему в результате ДТП водителю курьерского фургона Сергею Захарову.
По словам Ефремова, стихотворение он написал на девятый день после смерти водителя, назвав его "Памяти Сергея Захарова".
"Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Все, что будет потом, только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
Там, где никто не сдает и никто не злится.
На том свете нет таких понятий,
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею – рая.
Вот бы поговорить с ним, увидеть бы его, помолчать.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого поставить Каинову печать!" – зачитал актер.
По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.
12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.
21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.
5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу.
Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП. 9 июня на вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении аварии, актер утвердительно кивнул. На заседании 5 августа Ефремов отказался признать вину. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню", – сказал он. Менее чем через месяц, 31 августа, актер назвал себя виновным "в пьянстве", но не в аварии. "Я понимал, что, если признавать вину, срок будет меньше. Тут есть моя вина – она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", – сказал Ефремов. 3 сентября актер опять заявил, что признает свою вину в аварии.
Прокурор Диана Галиуллина сочла вину Ефремова полностью доказанной и попросила суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишить его водительских прав на три года. По мнению стороны обвинения, Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет.
8 сентября судья огласит актеру приговор.