"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда студии "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием

"Я его очень люблю. Очень люблю. Это самый лучший президент в мире. Я никогда в нем не сомневался", – заявил артист.

Он сообщил, что 25 января поздравлял Зеленского с днем рождения, отправив ему сообщение.

"Я написал: "Очень рад, что живу с тобой в одну эпоху", – признался артист.

По словам Ханумака, Зеленский ответил ему примерно через час, написав: "Спасибо, блин, круто. Спасибо".