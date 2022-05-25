  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в норвежском поселке

Каминская: Не нам нужно было в Европу стремиться, это Европе нужно было стремиться в Украину Фото: Слава Каминская / Facebook

По словам ведущей, в Амстердаме живет ее родная сестра, которая недавно стала матерью. Чтобы ей помочь, к ней до войны отправилась их с певицей мать, а уже после к ним присоединились сперва дети Каминской, а потом и она сама.

"Тут реально хорошее образование. Нидерланды дороговаты. Бак дизеля – €200. Я каждый день понимаю, насколько мы офигенно жили. Насколько не нам нужно было в Европу стремиться, это Европе нужно было стремиться в Украину, – отметила она. – Видимо, я настолько провинилась в прошлой жизни, что сегодня я с мамой, беззубой собакой, без нянь уживаюсь на 10 м²! Я не понимаю, за что мне это. Я вроде и к людям всегда хорошо относилась, помогала. Что со мной не так?"

Каминская отметила, что живет вместе с детьми и матерью в гостинице, расположенной в поселке Нордвейк. Певица призналась, что проживание ей оплачивает муниципалитет.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube