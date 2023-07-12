"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд

Соловий: Мы расстались не из-за его ревности, а потому что я встретила другого мужчину Фото: Христина Соловій / Facebook

"Потому что доходило до того, что я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию, – рассказала Соловий. – Я пришла на вечеринку. Парень, с которым я пришла, был вроде бы в компании. Все было супер. И тут проходит какая-то съемка. Подходит ко мне один рок-музыкант и, когда я даю комментарий о его альбоме, целует меня просто в губы так долго и страстно. Мне тогда года 24 было. Я помню, что просто иду в толпу и пропадаю".

По словам артистки, после этого бойфренд обвинил ее в том, что она своим поведением дала повод этому артисту для страстного поцелуя в губы.

"Я начинаю доказывать, кричать и понимаю, что падаю на кровать от такой нормальной пощечины. Я ему это простила. Мы расстались не из-за его ревности, а потому что я встретила другого мужчину", – рассказала 30-летняя Соловий.

В этом же выпуске певица призналась, что была любовницей в отношениях со своим первым бойфрендом. По словам Соловий, на момент начала отношений она была восьмиклассницей, а сам роман длился около трех лет. Возраст своего бойфренда она не назвала.

Артистка также рассказала, что любит флиртовать и в ее нынешних отношениях также присутствует ревность.