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12 июля, 2023
 
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"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд

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Соловий: Мы расстались не из-за его ревности, а потому что я встретила другого мужчину
Соловий: Мы расстались не из-за его ревности, а потому что я встретила другого мужчину
Фото: Христина Соловій / Facebook

Украинская певица Кристина Соловий 9 июля в новом выпуске украинского YouTube-шоу "ебаут" рассказала, что столкнувшись с ревностью в отношениях, научилась отстаивать свои границы.

"Потому что доходило до того, что я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию, – рассказала Соловий. – Я пришла на вечеринку. Парень, с которым я пришла, был вроде бы в компании. Все было супер. И тут проходит какая-то съемка. Подходит ко мне один рок-музыкант и, когда я даю комментарий о его альбоме, целует меня просто в губы так долго и страстно. Мне тогда года 24 было. Я помню, что просто иду в толпу и пропадаю". 

По словам артистки, после этого бойфренд обвинил ее в том, что она своим поведением дала повод этому артисту для страстного поцелуя в губы.

"Я начинаю доказывать, кричать и понимаю, что падаю на кровать от такой нормальной пощечины. Я ему это простила. Мы расстались не из-за его ревности, а потому что я встретила другого мужчину", – рассказала 30-летняя Соловий.

В этом же выпуске певица призналась, что была любовницей в отношениях со своим первым бойфрендом. По словам Соловий, на момент начала отношений она была восьмиклассницей, а сам роман длился около трех лет. Возраст своего бойфренда она не назвала.

Артистка также рассказала, что любит флиртовать и в ее нынешних отношениях также присутствует ревность.

Контекст:

Соловий не афиширует личную жизнь.

3 мая украинская певица Артиллерия тайком сняла и выложила в сеть ролик, в котором Соловий была запечатлена на прогулке с украинским поэтом Сергеем Жаданом. Пара держалась за руки. За неделю до этого, 24 апреля, Жадан подал на развод со своей второй женой Ириной Куницыной.

Соловий отказалась комментировать слухи о романе с Жаданом. Ранее Жадан снялся в клипе певицы, в котором они сыграли влюбленную пару. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: певица, Кристина Соловий, ревность
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