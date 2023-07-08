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09 июля, 2023
 
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"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного

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Роговцева: Валерий Федорович, с юбилеем
Роговцева: Валерий Федорович, с юбилеем
Фото: Ада Роговцева / Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева 8 июля обратилась к главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Соответствующее видео, посвященные 50-летию главкома, опубликовано на ее странице в Instagram.

В ролике актриса запечатлена на фоне своего сада.

"Валерий Федорович, с юбилеем. Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Все цветы моего сада сегодня цветут для вас. И не только сегодня. Они всегда цветут для вас, – трогательно обратилась к Залужному Роговцева.  Для вас, потому что я верю в вас, я люблю вас. И мы все, всей Украиной очень вас уважаем, ценим и любим".

Актриса отметила, что так же, как и Залужный, родилась в июле, а также пригласила его на свой концерт.

"Назначайте дату, и мы приедем. Потому что хочется вам что-то подарить. А что может артист подарить? Душу! Берите!" – обратилась она к главкому.

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ада Роговцева, ВСУ, Валерий Залужный
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