"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного

В ролике актриса запечатлена на фоне своего сада.

"Валерий Федорович, с юбилеем. Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Все цветы моего сада сегодня цветут для вас. И не только сегодня. Они всегда цветут для вас, – трогательно обратилась к Залужному Роговцева. – Для вас, потому что я верю в вас, я люблю вас. И мы все, всей Украиной очень вас уважаем, ценим и любим".

Актриса отметила, что так же, как и Залужный, родилась в июле, а также пригласила его на свой концерт.

"Назначайте дату, и мы приедем. Потому что хочется вам что-то подарить. А что может артист подарить? Душу! Берите!" – обратилась она к главкому.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ада Роговцева (@ada_rogovtseva)