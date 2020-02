Ярославский поделился совместным фото с тестем-ровесником

View this post on Instagram

И редко делюсь какими-то историями из своей личной жизни, но сегодня такой День, что мне самой хочется делиться и делиться радостью! Почему? Потому что у моего папы День рождения - Юбилей! #60 Совсем не верится что уже столько времени прошло. Мне иногда кажется, что я только недавно закончила школу и все так же беззаботно живу под родительским крылом. В атмосфере бесконечной и безусловной любви, но отнюдь не безнаказанности. Не могу сказать, что меня воспитывали в сильной строгости, но у папы всегда были четкие правила. «Сказала, что придешь в такое-то время, будь любезна сделай». «Пока все уроки не сделаешь, никакого телевизора». И он никогда не кричал, просто разговаривал, объяснял. Мы могли часами напролёт разговаривать о том, о сём. Он рассказывал мне, что будет, когда я вырасту. О каких-то взрослых вещах, которые я уже только спустя время до конца поняла, и благодаря этому была готова к взрослой жизни. Я спокойно расказывала/ спрашивала о парнях: “а почему они так себя ведут?” и делилась своими детскими и подростковыми впечатлениями. Мама всегда была более эмоциональной * и переживала, поэтому с папой было проще что-то решить * Наверное, немаловажно и то, что мы - два Скорпиона в семье и понимаем друг друга без слов. Сейчас мой папа уже не просто папа, а еще и самый любимый дедушка. Дети его обожают, всегда за него горой, только попробуй что-то сказать * Я благодарна Всевышнему за то, что у меня такие замечательные, потрясающие родители. С Днём Рождения, Папуля! Крепкого тебе здоровья! Мы тебя любим! * #sv_marinka