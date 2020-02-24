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24 февраля, 2020
 
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Ярославский поделился совместным фото с тестем-ровесником

Украинский бизнесмен Александр Ярославский опубликовал совместное фото с тестем Сергеем Свентицким и сыном Владимиром.

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Бизнесмен Александр Ярославский с тестем и сыном
Бизнесмен Александр Ярославский с тестем и сыном
Фото: Александр Ярославский / Facebook

60-летний украинский бизнесмен Александр Ярославский 24 февраля поделился на своей персональной странице в Facebook фото с 12-летним сыном Владимиром и 60-летним тестем Сергеем Свентицким.

Это же фото 23 февраля опубликовала на своей странице в Instagram жена Ярославского Марина.

"Мои защитники", – подписала фото супруга украинского миллиардера. Ярославский оставил опубликованное на своей странице фото без комментариев.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058368014541481&id=869858673392417

Подписчики супруги Ярославского отметили ее внешнее сходство с ее отцом, в то время как подписчики Ярославского заметили, что "тесть выглядит моложе зятя".

Ярославский и Сергей Свентицкий – ровесники. В ноябре 2019 году супруга Ярославского, поздравляя отца с днем рождения, написала, что 19 ноября он отмечает 60-летие.

Ярославский праздновал свой 60-летний юбилей 5 декабря.

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Теги: Харьков, Александр Ярославский
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