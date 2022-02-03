Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
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"Законы биологии неотменимы". Богомолов отреагировал на заявление Шнурова, что Собчак нагуляла своего сына

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Богомолов и Собчак живут в браке три года
Богомолов и Собчак живут в браке три года
Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Констатин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак 2 февраля на своей странице в Instagram отреагировал на скандал, который спровоцировал экс-фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров выходом трека "Шмарофон". В песне есть заявление о том, что отцом сына Собчак, Платона, является не ее бывший муж Максим Виторган, а российский политик Сергей Капков.

"Я вообще не смотрю на случай Шнурова как на человеческую ситуацию. Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова", – заявил он. Богомолов сраdнил Шнурова с главным героем повести писателя Михаила Булгакова "Собачье сердце".

По словам режиссера, когда то созданный из неизвестного животного путем пересадки гипофиза, Шнуров превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а, став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы.

"Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике группировки . Но то ли законы биологии не отменимы, то ли гипофиз был внезапно удален, – неизвестно. Однако пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации. Тут не только отказ от алкоголя, как пишет Ксения. Тут человек возвращается в обезьяну не метафорически, а буквально. Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и, наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки", – отметил он.

Богомолов сопроводил пост отрывком фильма "Собачье сердце" с исполнением Шарикова песни "Яблочко" и заявил, что это ролик из хроники корпоративов Шнурова прошлых лет.

Контекст:

В тексте песни "Шмарофон" прямо не называется имя российской журналистки Ксении Собчак, но описываются события, которые могут быть связаны с ней. В частности, там есть такие строчки: "И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган".

Вероятно, автор текста Шнуров имел в виду российского политика Сергея Капкова, с которым у Собчак в 2010 году был роман, и ее бывшего мужа, российского актера Максима Виторгана.

Собчак и Виторган отреагировали на заявление Шнурова.

Богомолов и Собчак живут в браке три года.

Платон (2016) – общий сын Виторгана и Собчак. Они поженились в 2013 году, а в 2019-м объявили о расставании.

Экс-возлюбленный Собчак Капков в 2019 году развелся с Софьей Гудковой. Пара прожила в браке четыре года.

Вокалисткой "Ленинграда" является певица Зоя. Шнуров представил ее летом 2021 года.


Теги: Ксения Собчак, алкоголь, Ленинград, режиссер, скандал, Сергей Шнуров, актер, Максим Виторган, Константин Богомолов, корпоратив
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