Волонтеры разыграют два набора марок "Русский военный корабль… все!" с автографом Залужного среди участников сбора для больницы в Николаеве

Волонтерам предстоит собрать еще 800 тыс. грн. Первые 300 тыс. грн были собраны во время розыгрыша марки "Русский военный корабль…" с подписью президента Украины Владимира Зеленского.

Во время второго этапа сбора среди тех, кто примет участие в сборе, будут разыграны два набора марки "Русский военный корабль… все!" с автографом главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Один комплект получит участник, который переведет максимальную сумму, а второй набор разыграют среди всех, кто принял участие в сборе. Минимальная сумма перевода составляет 200 грн. Итоги аукциона будут подведены 12 августа.

Сделать пожертвование можно следующим образом:

на банку в Monobank или перевести деньги на карту 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Анна);

на карту "ПриватБанка" 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна);

PayPal – tetiana.sokhar@gmail.com.

Участникам благотворительного сбора необходимо в комментариях к переводу указать контактный телефон для связи в случае победы в розыгрыше.

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