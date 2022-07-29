Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2022
 
Новости

Волонтеры разыграют два набора марок "Русский военный корабль… все!" с автографом Залужного среди участников сбора для больницы в Николаеве

Залужный подписал два комплекта марок с кораблем
Залужный подписал два комплекта марок с кораблем
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Украинские волонтеры Татьяна Сохар и Анна Голубкова продолжают сбор средств для покупки электроэнцефалографа с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы. Стоимость этого оборудования составляет 1,1 млн грн. Об этом сообщается на странице волонтеров в Facebook.

Волонтерам предстоит собрать еще 800 тыс. грн. Первые 300 тыс. грн были собраны во время розыгрыша марки "Русский военный корабль…" с подписью президента Украины Владимира Зеленского.

Во время второго этапа сбора среди тех, кто примет участие в сборе, будут разыграны два набора марки "Русский военный корабль… все!" с автографом главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

https://www.facebook.com/kosianchuk/posts/pfbid028vS9vSskgGD8ZNFaQ4BoR62i91pbYhzNvhZzCiSxQeuQmonH48s1xBmMnndSbcpGl

Один комплект получит участник, который переведет максимальную сумму, а второй набор разыграют среди всех, кто принял участие в сборе. Минимальная сумма перевода составляет 200 грн. Итоги аукциона будут подведены 12 августа.

Сделать пожертвование можно следующим образом:

  • на банку в Monobank или перевести деньги на карту 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Анна);
  • на карту "ПриватБанка" 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна);
  • PayPal – tetiana.sokhar@gmail.com. 

Участникам благотворительного сбора необходимо в комментариях к переводу указать контактный телефон для связи в случае победы в розыгрыше.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kosianchuk/videos/1144325472788239/

Теги: Николаев, корабль, больница, волонтер, благотворительность, деньги, PayPal, война России против Украины, Валерий Залужный, розыгрыш, Monobank
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать
  Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать
Дмитрий ГОРДОН
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
Алеся БАЦМАН
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Волонтеры разыграют два набора марок "Русский военный корабль… все!" с автографом Залужного среди участников сбора для больницы в Николаеве
Волонтеры разыграют два набора марок "Русский военный корабль… все!" с автографом Залужного среди участников сбора для больницы в Николаеве
Книга From the Ukraine to Ukraine о 30-летней истории независимости Украины издана на украинском языке при поддержке K&K Group
Книга From the Ukraine to Ukraine о 30-летней истории независимости Украины издана на украинском языке при поддержке K&K Group
  "Тихий террор. Хроники ада". Состоялась премьера документального фильма о жизни украинцев во временно оккупированном Херсоне. Видео
  "Тихий террор. Хроники ада". Состоялась премьера документального фильма о жизни украинцев во временно оккупированном Херсоне. Видео
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 