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01 августа, 2023
 
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Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила в Юрмале отдельно от украинских артистов. Видео

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Брежнева: Спасибо Латвии, спасибо друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу
Брежнева: Спасибо Латвии, спасибо друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу
Фото: laimafestival / Instagram

Украинская певица Вера Брежнева стала единственной украинской артисткой, которая выступила на фестивале в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023 под патронатом латвийской певицы Лаймы Вайкуле отдельно от украинских артистов 30 июля, в день его закрытия. Фрагмент ее выступления опубликован 31 июля на странице Rus.TVNet.

Певица перед выступлением сперва обратилась к публике на украинском языке: "Дуже хочу сказати дякую за гости..."

С трудом выговорив украинское слово "гостинність", артистка перешла на русский. 

"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и поддержку конкретно каждого украинца – это бесценно", – сказала она, после чего расплакалась.

После этого певица исполнила песню на русском языке из своего репертуара "Доброе утро". Украинские знаменитости, которые принимали участие в фестивале Вайкуле 28 июля, пели на украинском языке.

28 июля украинская певица Анастасия Приходько возмутилась тем, что Брежнева за границей выступает с украинским флагом, но поет на русском языке.

В 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову Брежнева утверждала, что не является украинской певицей.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

Контекст:

Фестиваль под патронатом Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.

В первый день фестиваля на сцене выступили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич и Alekseev. 

Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Латвия, Андрей Данилко, Юрмала, Анастасия Приходько, Вера Брежнева, Макс Барских, Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Alekseev, Анна Буткевич
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