Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила в Юрмале отдельно от украинских артистов. Видео

Певица перед выступлением сперва обратилась к публике на украинском языке: "Дуже хочу сказати дякую за гости..."
С трудом выговорив украинское слово "гостинність", артистка перешла на русский.
"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и поддержку конкретно каждого украинца – это бесценно", – сказала она, после чего расплакалась.
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После этого певица исполнила песню на русском языке из своего репертуара "Доброе утро". Украинские знаменитости, которые принимали участие в фестивале Вайкуле 28 июля, пели на украинском языке.
28 июля украинская певица Анастасия Приходько возмутилась тем, что Брежнева за границей выступает с украинским флагом, но поет на русском языке.
В 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову Брежнева утверждала, что не является украинской певицей.
"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".
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Фестиваль под патронатом Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.
В первый день фестиваля на сцене выступили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич и Alekseev.
Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye.