Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила в Юрмале отдельно от украинских артистов. Видео

Брежнева: Спасибо Латвии, спасибо друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу Фото: laimafestival / Instagram

Певица перед выступлением сперва обратилась к публике на украинском языке: "Дуже хочу сказати дякую за гости..."

С трудом выговорив украинское слово "гостинність", артистка перешла на русский.

"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и поддержку конкретно каждого украинца – это бесценно", – сказала она, после чего расплакалась.

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После этого певица исполнила песню на русском языке из своего репертуара "Доброе утро". Украинские знаменитости, которые принимали участие в фестивале Вайкуле 28 июля, пели на украинском языке.

28 июля украинская певица Анастасия Приходько возмутилась тем, что Брежнева за границей выступает с украинским флагом, но поет на русском языке.

В 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову Брежнева утверждала, что не является украинской певицей.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

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