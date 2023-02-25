Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона

"Кто у вас на рабочем столе, если это корректный вопрос?" – поинтересовался Комаров, когда во время интервью Зеленский взял в руки телефон.
"Сын, дочь", – перечислил Зеленский.
После короткой паузы, взглянув в направлении камеры, Зеленский с улыбкой добавил: "А жду я всегда звонок жены".
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.