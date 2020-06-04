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04 июня, 2020
 
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Зеленский в Хмельницком пробежал с утра восемь километров

Во время рабочего визита в Хмельницкий, президент Украины Владимир Зеленский совершил утреннюю пробежку в сопровождении охранников. Глава государства вышел на тренировку в 7.15 утра.

По словам Зеленского, бег помогает ему проветрить мозги.
По словам Зеленского, бег помогает ему проветрить мозги. 
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Хмельницком, 4 июня в 7.15 утра вышел на пробежку, сообщает "Украинская правда".

Зеленский пробежал 8,2 километра за 48 минут. Компанию президенту Украины во время пробежки составили три охранника. Спустя некоторое время на пробежку также вышел глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Зеленского, бег помогает ему зарядиться энергией и проветрить мозги. 

Рассказывая о любимых блюдах на завтрак, президент Украины отметил яичницу с жареным перцем. По словам президента, иногда они с женой Еленой Зеленской предпочитают на завтрак черный чай с лимоном без сахара и бутерброд с маслом и сыром. 

Зеленский подчеркнул, что уже несколько лет как отказался от сахара. 

"Вчера пил очень вкусный кофе, но он слегка был испорчен сахаром", – заявил президент. 

https://www.facebook.com/ukrpravda/posts/3605798822768085

В ноябре 2017 года Зеленский в Facebook делился с подписчиками результатами спортивных тренировок, опубликовав коллаж, на котором сравнил свою фигуру до начала тренировок и после.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/1935606646689702

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. 

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко – 15,95%

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

20 мая он официально вступил в должность президента Украины

Теги: Украина, спорт, Хмельницкий, Владимир Зеленский, президент, Андрей Ермак
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