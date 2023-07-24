Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного – 21-летняя дочь экс-жены Джеджулы показала их свадебные фото

Забарный женился на своей избраннице 5 июня Фото: angelinarr_ / Instagram

На снимках молодожены в том числе запечатлены со своими родителями уже после обмена клятвами.

"Не откладывайте жизнь на потом. Живите сегодня и сейчас", – подписала фото супруга Забарного.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Angelina Zabarna * (@angelinarr_)