Жена Бабкина опубликовала пост не о панике, который вызвал панику

Пост НЕ ПРО ПАНИКУ Осознанность во время карантина в большой семье * Съесть макарошки и кашки мы всегда сможем. Это исключительно наши мысли и выстраивание нашего семейного плана. Сегодня совершили первую закупку- крупы, соль, сахар, мука, масло, бумагу, салфетки, ватные диски. Дальнейший план- памперсы, кашки для Елисея, фруктовые и овощные баночки. Далее- аптечка для всей семьи. Далее- бытовая химия. Стараемся подойти максимально ответственно. Ещё раз повторю- семья большая. Если случится так, что завтра мы не сможем ездить в магазины, как в Италии, и выходить на улицу, то мы спокойны. На ближайшие пару месяцев есть всё необходимое. Мои подписчики знают мой позитив и веру только в хорошее. Знают, что я честна со всеми и неприемлю ложь! Поэтому и решила написать этот пост. Хочу, чтобы все были готовым к любым последствиям и полнейшей изоляции. Ещё раз повторяю- мои мысли и мой план! #снежанабабкина #карантин