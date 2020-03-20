Жена Бабкина опубликовала пост не о панике, который вызвал панику

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась в сети фотографией купленных про запас продуктовых и хозяйственных товаров.

Бабкина: Если завтра не сможем ездить в магазины, как в Италии, то на пару месяцев у нас есть все необходимое Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана опубликовала в Instagram фотоотчет о закупке товаров, которые могут понадобиться во время карантина.

"Пост не о панике. Сегодня совершили первую закупку – крупы, соль, сахар, мука, масло, бумага, салфетки, ватные диски. Если случится так, что завтра мы не сможем ездить в магазины, как в Италии, и выходить на улицу, то мы спокойны. На пару месяцев у нас есть все необходимое", – поделилась списком покупок Бабкина.

Жена музыканта подчеркнула, что написала пост, чтобы "другие люди могли подготовиться к полнейшей изоляции".





Публикация Бабкиной вызвала дискуссию в комментариях.

"Инфлюэнсеру с такой большой аудиторией, как у вас, не стоит делать такие посты", – считают подписчики.