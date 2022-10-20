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20 октября, 2022
 
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Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото

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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году
Фото: president.gov.ua

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко разместила в Instagram иллюстрацию, которую посвятила их знакомству.

На рисунке изображена пара желто-синих коз. Катерина Прокопенко в своих интервью часто говорила, что вместе с мужем любят этих животных. Она также выбрала в качестве никнейма в Instagram псевдоним koza rohata. 

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из плена. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились

Теги: Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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