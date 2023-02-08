Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне

Саливанчук призналась, что, когда муж-нардеп начинает ей рассказывать о политиках, она "даже не хочет это слушать" Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Она отметила, что, когда муж начинает ей рассказывать о политиках, она "даже не хочет это слушать".

На вопрос ведущего Славы Демина, что нардепы говорят в кулуарах Верховной Рады об окончании войны, актриса заявила, что она не бывает в кулуарах, поэтому не может ответить на этот вопрос.

"То есть муж не делится этим?" – уточнил Демин.

"Ну последнее, что он мне говорил, что это может быстро закончиться. Но быстро – это два-три месяца. Но это не так уж и быстро, потому что за два-три месяца может быть очень плохо", – ответила актриса.

"Все говорят, что война может закончиться до конца весны. Собственно, такие мысли есть и там, во власти?" – переспросил Демин

"Да. Все равно все секреты хранятся в головах, которые хранят секреты", – подытожила Саливанчук.