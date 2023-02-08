Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне

Она отметила, что, когда муж начинает ей рассказывать о политиках, она "даже не хочет это слушать".
На вопрос ведущего Славы Демина, что нардепы говорят в кулуарах Верховной Рады об окончании войны, актриса заявила, что она не бывает в кулуарах, поэтому не может ответить на этот вопрос.
"То есть муж не делится этим?" – уточнил Демин.
"Ну последнее, что он мне говорил, что это может быстро закончиться. Но быстро – это два-три месяца. Но это не так уж и быстро, потому что за два-три месяца может быть очень плохо", – ответила актриса.
"Все говорят, что война может закончиться до конца весны. Собственно, такие мысли есть и там, во власти?" – переспросил Демин
"Да. Все равно все секреты хранятся в головах, которые хранят секреты", – подытожила Саливанчук.
Саливанчук и Божков женаты с 2015 года. Пара воспитывает двух сыновей: Глеба (2015) и Никиту (2020).
Божков является нардепом с апреля 2022 года. Он принял присягу после того, как народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал министром аграрной политики и продовольствия. Божков на парламентских выборах в 2019 году был кандидатом в народные депутаты от "Слуга народа", занимая 141-ю позицию в партийном списке.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Божков был продюсером студии "Квартал 95", писало движение "Чесно".