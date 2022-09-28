"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании

Свой комментарий она обнародовала на фоне слухов о расставании с мужем – в последнее время супруги не публикуют совместных фото, а также не комментируют публикации друг друга.
Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчуки, вероятно, расстались. Он отметил, что пара сейчас живет в разных странах.
"Что с Вовой?" – спросили у жены ведущего фолловеры.
"А что с ним? Вроде бы все хорошо. Жив, здоров", – коротко ответила она.
Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.