"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году Фото: kristygor / Instagram

Свой комментарий она обнародовала на фоне слухов о расставании с мужем – в последнее время супруги не публикуют совместных фото, а также не комментируют публикации друг друга.

Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчуки, вероятно, расстались. Он отметил, что пара сейчас живет в разных странах.

"Что с Вовой?" – спросили у жены ведущего фолловеры.

"А что с ним? Вроде бы все хорошо. Жив, здоров", – коротко ответила она.

Фото: kristygor / Instagram

