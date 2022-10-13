"Знаю пидоров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки

Жена министра Федорова: Если тебя волнует чей-то выбор партнера, начни c психотерапевта именно ты, а не лезь со своим осуждением Фото: fedorova.an / Instagram

"Не ко времени? Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять за свободу людей и народа! Потому что свобода – это Украина! Это мое государство и я внутри всех процессов! Господин президент, президент свободной и независимой страны! Пора!" – написал артист в своем микроблоге.

Обращаясь к хейтерам, он заявил, что "у него яйца больше, чем у них".

Федорова, реагируя на хейтерские комментарии в адрес артиста, заявила, что в свободной стране каждый имеет право быть собой.

"Я знаю прекрасных людей-гомосексуалов и много пидоров, которые являются натуралами. И если тебя волнует чей-то выбор партнера, начни c психотерапевта именно ты, а не лезь со своим осуждением", – заявила она.

Скриншот: fedorova.an / Instagram