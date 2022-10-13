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13 октября, 2022
 
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"Знаю пидоров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки

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Жена министра Федорова: Если тебя волнует чей-то выбор партнера, начни c психотерапевта именно ты, а не лезь со своим осуждением
Жена министра Федорова: Если тебя волнует чей-то выбор партнера, начни c психотерапевта именно ты, а не лезь со своим осуждением
Фото: fedorova.an / Instagram

Жена вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинский дизайнер Анастасия Федорова 12 октября в Instagram Stories отреагировала на инициативу украинского артиста Melovin легализовать в Украине однополые браки.

"Не ко времени? Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять за свободу людей и народа! Потому что свобода – это Украина! Это мое государство и я внутри всех процессов! Господин президент, президент свободной и независимой страны! Пора!" – написал артист в своем микроблоге.

Обращаясь к хейтерам, он заявил, что "у него яйца больше, чем у них".

Федорова, реагируя на хейтерские комментарии в адрес артиста, заявила, что в свободной стране каждый имеет право быть собой. 

"Я знаю прекрасных людей-гомосексуалов и много пидоров, которые являются натуралами. И если тебя волнует чей-то выбор партнера, начни c психотерапевта именно ты, а не лезь со своим осуждением", – заявила она.

Скриншот: fedorova.an / Instagram
Скриншот: fedorova.an / Instagram

Контекст:

В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ.

3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

Теги: ЛГБТ, однополые браки, вице-премьер, Melovin, дизайнер, Анастасия Федорова, хейтеры
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