"Знаю пидоров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки

"Не ко времени? Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять за свободу людей и народа! Потому что свобода – это Украина! Это мое государство и я внутри всех процессов! Господин президент, президент свободной и независимой страны! Пора!" – написал артист в своем микроблоге.
Обращаясь к хейтерам, он заявил, что "у него яйца больше, чем у них".
Федорова, реагируя на хейтерские комментарии в адрес артиста, заявила, что в свободной стране каждый имеет право быть собой.
"Я знаю прекрасных людей-гомосексуалов и много пидоров, которые являются натуралами. И если тебя волнует чей-то выбор партнера, начни c психотерапевта именно ты, а не лезь со своим осуждением", – заявила она.
В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ.
3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.