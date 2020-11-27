"Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
Лидер группы "Океан Ельзи" и бывший народный депутат от партии "Голос"Святослав Вакарчук 27 ноября на YouTube-канале коллектива презентовал первую композицию из своего нового музыкального проекта "Оранжерея". "Однажды я подумал: "Почему бы, пока готовим новый альбом и большой тур ОЕ, не совершить отдельный музыкальный проект, чтобы показать новые песни так, как мы играли бы их не на большом стадионе, а будучи уличными музыкантами?" Так и родилась идея моего нового проекта", – рассказал 12 октября в Facebook Вакарчук. Он отметил, что в проект войдут как новые песни, так и уже знакомые композиции в так называемом домашнем звучании.
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