"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль

В сообщении Генштаба ВСУ сказано: в этот день с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30, принадлежащая оккупантам, обстреливала позиции Объединенных сил в районе Гранитного, в результате чего двое военнослужащих ВСУ были ранены, один погиб. После начала обстрела ВСУ через СММ ОБСЕ выдвинули требование о прекращении огня, однако оккупанты не отреагировали. Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба Валерий Залужный для сохранения жизней военнослужащих и мирного населения отдал приказ применить Bayraktar. В Генштабе утверждают: БПЛА не пересекал линии соприкосновения. После уничтожения вражеской гаубицы обстрел украинских позиций прекратился.

Исторический день

Волонтер Фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук на своей странице в Facebook написал: "Это – исторический день. Впервые был применен беспилотный ударный комплекс Bayraktar TB2, который в армии в шутку называют "турецкими авиалиниями". Мы долго этого ждали, с момента поставки и тренировочных полетов на полигонах во время учений". Рымарук подчеркнул: выстрел был произведен одной учебной кумулятивной ракетой типа МАМ-С. "Больше чем уверен, что Главнокомандующему такое решение далось тяжело, но оно было наилучшим. Это был гуманный характер действий, который прекратил вражеский обстрел малой кровью", – объяснил волонтер.

Журналист, главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook отметил: российская ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были развернуты в этом районе, но оккупанты не смогли ни поставить помехи, ни сбить, ни даже обнаружить Bayraktar. "После удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла", – рассказал журналист.

Он также уверен, что применение беспилотника было намеренно ограниченным в предупредительных целях: удар был нанесен одной ракетой, а их у Bayraktar четыре; кроме того, в этот район ВСУ могли направить не один, а два дрона, ведь их у Украины уже 12.

"И конечно, была возможность обеспечить поражение не кумулятивной боевой частью, а осколочно-фугасной, что дало бы большое поражающее действие по личному составу противника", – считает Бутусов.

29 октября волонтер Роман Доник в своем Telegram-канале сообщил: "Оккупанты тщательно скрывают, что 26 октября погиб российский офицер – действующий, не отпускник и не "ихтамнет", руководивший батареей при обстреле Гранитного. Во время обстрела выполнял боевое задание в должности старшего офицера батареи".





Мировой рекордсмен

По состоянию на сегодня Украина закупила у Турции шесть Bayraktar для ВВС Украины, и шесть – для Военно-морских сил.

Ударные оперативно-тактические средневысотные БПЛА Bayraktar TB2 производит турецкая авиастроительная компания Baykar Makina, основанная в 1984 году Оздемиром Байрактаром. Такой беспилотник имеет на подвеске четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением и дальностью пуска от полукилометра до 8 км. Он может находиться в воздухе от 12 до 24 часов, гарантируя максимальную дальность управления до 150 км, оснащен системой автоматического взлета и посадки, автономной системой навигации, защитой от средств РЭБ противника. При необходимости Bayraktar может действовать в полуавтономном режиме, без управления с земли.

Дрон оборудован не имеющей аналогов оптико-локационной станциией Wescam MX-15 производства американской компании L3Harris дальностью целеуказания 20 км. Время реакции у этого беспилотника гораздо меньше того, которое может обеспечить авиация, а потому он максимально эффективно поражает цели.

Фото: opk.com.ua

Разрабатывать БПЛА компания начала в начале нулевых, в 2009-м был впервые запущен Bayraktar TB1, а первый полет Bayraktar TB2 состоялся в 2014 году. Тогда он побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА – продержался на высоте 8 км 24 часа 34 минуты.

29 сентября этого года в присутствии президента Украины Минобороны Украины и компания Baykar Savunma подписали меморандум о сотрудничестве. Договорились построить возле Василькова совместный учебно-испытательный центр для обслуживания и модернизации БПЛА, а также обучения персонала, который будет их эксплуатировать. "Мы ждали этого момента очень долго, – заявил президент Владимир Зеленский. – Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины".

В 2020 году в интервью изданию LB.ua генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря заявил, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки еще как минимум 48 БПЛА Bayraktar. В Минобороны обещают, что в дальнейшем в стране появится целый ряд подобных центров, а Bayraktar планирует инвестировать в строительство украинского завода по производству беспилотников.

Звездный час в Карабахе

Сегодня на вооружении Сухопутных войск Турции – 33 Bayraktar, у Военно-морских сил Турции – четыре беспилотника и у Турецкой жандармерии – еще 18. Турки применили БПЛА Bayraktar в 2016 году против курдских отрядов, в 2018-м – в рамках операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии и в 2020-м – в ходе операции "Весенний щит" в Сирии, когда за одну ночь, по данным Минобороны Турции, было уничтожено 23 танка сирийской армии, 23 артиллерийские системы, 309 сирийских военных, пять вертолетов и две системы "Панцирь-С1". Турецкая армия в ходе операции не потеряла ни одного человека.

Но "звездным часом" турецких БПЛА эксперты называют их работу в ходе армяно-азербайджанской войны осенью прошлого года. Тогда именно Bayraktar сыграли решающую роль в успехе вооруженных сил Азербайджана и возвращении под контроль Баку большей части Нагорного Карабаха, рассказывали военные специалисты "Русской службе Би-би-си". Министерство обороны Азербайджана публиковало ряд видео с демонстрацией, как беспилотники уничтожают технику и живую силу армянской стороны. Внимание, видео содержит сцены насилия, для просмотра этого контента YouTube установил ограничения по возрасту.

Скриншот: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Противостоять беспилотникам с системами вооружения и связи такого класса способны только дорогостроящие ПВО с зенитно-ракетными системами и радиолокационными станциями, а также средства РЭБ. У России нет средств для противодействия беспилотникам Bayraktar. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии телеканалу "Дом": "У них нет ударных беспилотников. Пока – только разведывательные БПЛА и корректировщики огня. Их средства РЭБ не смогли помешать управлению дроном, а система ПВО не увидела наш беспилотник".

Эксперт сообщил: ожидается, что постоянное дежурство на передовой будут нести беспилотники последнего поколения – Bayraktar Akinci ("Знаменосный рейдер"), оснащенные турбовинтовыми двигателями АИ 450-С украинского производства. По его мнению, чем больше высокоточных и высокотехнологичных вооружений будет у ВСУ на линии разграничения, тем успешнее будет решаться вопрос прекращения огня.

Шок для Путина, ответ США и глубокая обеспокоенность Европы

Турецкое издание Yeni Akit назвало удар Bayraktar по российским оккупационным силам "большим шоком для Путина". Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил, что "поставки подобных вооружений украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации" на Донбассе.

Посольство США призвало обе стороны соблюдать условия соглашения о прекращении огня. "Но давайте будем откровенными – поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского бойца", – подчеркнули в посольстве. В заявлении отметили, что официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию, "не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности".

Вопрос использования Украиной беспилотников Bayraktar обсуждали и на заседании Трехсторонней контактной группы, о чем на своей странице в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

"Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА нет, – написал Гармаш. – ВСУ были вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв мы применили Bayraktar, который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно, почему это вызвало такую истеричную реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них "достаточно сил и средств, чтобы управиться с беспилотниками". Видимо, эти "силы и средства" еще не довезли из московского военторга".

Волонтер Андрей Рымарук на своей странице в Facebook сообщает, ссылаясь на информацию разведки, что противник ударом дрона деморализован. "В телефонных разговорах боевиков, кроме страха и истерики, больше ничего не слышно, – пишет Рымарук. – Конечно, звучат варианты артиллерийских обстрелов позиций ВСУ только по ночам, но и это не сработает. Потому что Bayraktar TB2 просто идеально работает в темную пору суток. Да и в следующий раз кара небесная от "турецких авиалиний" будет настоящей, боевой".

"Укринформ" цитирует представительницу МИД Германии Андреа Зассе, которая заявила: "В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба ВСУ о применении дрона типа Bayraktar". Она добавила что дроны используют все стороны, несмотря на то, что минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ.

На это заявление в комментарии газете Bild ответил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, Украина имеет законное право на самооборону, если ее территория "днем и ночью бомбардируется тяжелым российским оружием, а мирные жители и военнослужащие гибнут". Посол от имени Украины призвал правительство Германии "вместо того, чтобы выражать озабоченность по поводу драматической ситуации на оккупированных территориях, удвоить свои усилия в качестве посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине".

Вслед за немецким ведомством с заявлением выступило МИД Франции. Там сообщили, что Париж обеспокоен заявлением Генштаба ВСУ об использовании беспилотника Bayraktar: "Это противоречит мерам по укреплению режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля 2020 года". В МИД Франции считают, что стороны на Донбассе начали чаще использовать тяжелые вооружения, запрещенные минскими соглашениями. "Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации", – сказано в заявлении.

На эти заявления в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом ответил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Первое – Украина ничего не нарушала. Второе – мы следовали необходимым процедурам коммуникации через СЦКК и ОБСЕ, чтобы использовать право на самозащиту, – сказал Кулеба. – На месте партнеров я был бы в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться. Почему-то когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, этот факт остается без должной оценки".