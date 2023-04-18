Названы три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся

Чтобы сырники получились вкусными, важно, чтобы творог был не слишком влажным и не слишком сухим Фото: depositphotos.com

Продукты

700 г творога с жирностью 9%;

75 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

1 яйцо;

70 г манки;

мука для присыпки;

подсолнечное масло для жарки.

Нюансы

По словам блогера, чтобы сырники получились вкусными, важно, чтобы творог был не слишком влажным и не слишком сухим, потому что иначе они или расползутся при жарке, или же будут сухие и твердые соответственно.

На форму сырников также влияет количество сахара, отметила блогер. Если его будет слишком много, сырники "поплывут".

Кроме того, эксперт рекомендует готовую творожную массу перед приготовлением сырников оставить в холодильнике.

Приготовление

творог разминаем, чтобы не было комков, добавляем сахар и ванильный сахар, яйцо и манку;

перебиваем все блендером до однородности; готовую массу дополнительно перемешиваем лопаткой, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут;

творожную массу разделяем на две части;

формируем сырники на хорошо посыпанной мукой поверхности;

из части творожной массы формируем колбаску, которую разрезаем на кусочки толщиной примерно 1,5 см. Из каждого кусочка, панируя в муке, формируем сырники;

когда все сырники сформированы, берем стакан большего диаметра, накрываем сырник и с помощью вращательных движений придаем ему круглую форму;

в сковороду наливаем немного растительного масла и разогреваем;

жарим сырники с двух сторон до румяной корочки на достаточном расстоянии друг от друга.