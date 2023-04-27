Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Рецепты

Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт

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Готовые орешки необходимо перед подачей на стол несколько часов подержать в холодильнике
Готовые орешки необходимо перед подачей на стол несколько часов подержать в холодильнике
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного Instagram-блога Кристина Булезюк поделилась в Instagram рецептом приготовления орешков со сгущенным молоком в орешнице.

Продукты

  • 3 стакана муки; 
  • 3 яйца;
  • 1 стакан сахара; 
  • 200 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. соды, погашенной уксусом; 
  • 3 ст. л. сметаны; 
  • щепотка ванилина; 
  • 0,5 ч. л. соли.

Для начинки

  • 1 банка сгущенки; 
  • 1 стакан колотых грецких орехов.

Приготовление

  • взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и снова взбейте;  
  • в белковую массу добавьте соль, ванилин, сметану, муку, соду, погашенную уксусом, и замесите тесто;
  • тесто оставьте в теплом месте на 30 минут;
  • покупную сгущенку в железной таре проварите два часа; 
  • разогреваем орешницу, из теста формируем шарики и складываем в форму, готовим на среднем огне до золотистого цвета; 
  • начиняем орешки вареной сгущенкой и половинками грецких орехов; 
  • оставляем в холоде на несколько часов, чтобы сгущенка застыла.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, орешки со сгущенкой
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