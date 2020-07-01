"Одна из самых больших авантюр". alyona alyona презентовала первую часть дневников о жизни на Бали
Украинская рэп-певица alyona alyona на своем YouTube-канале презентовала первую часть видео-дневника о двух месяцах жизни на Бали – артистка отправилась туда до карантина, в феврале 2019 года. "Одна из самых больших моих авантюр в жизни – оставить все и улететь писать альбом на Бали", – анонсировала презентацию видео певица. По ее словам, она с большим трудом адаптировалась к местным реалиям
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