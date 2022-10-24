Гордон возглавляет рейтинг украинских YouTube-блогеров с самой большой аудиторией. Инфографика

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавляет рейтинг украинских YouTube-блогеров с самой большой аудиторией, которые освещают войну Украины с Россией. Об этом 24 октября сообщило издание "Слово и дело"

По количеству просмотров лидируют сразу два канала журналиста. Канал "В гостях у Гордона" насчитывает 3,48 млн подписчиков и почти 1,6 млрд просмотров. У канала "Дмитрий Гордон" 2,17 млн подписчиков и почти 910 млн просмотров.

В тройке лидеров также советник главы Офиса президента Алексей Арестович, на которого подписаны 1,67 млн человек (количество просмотров – 275,3 млн) и активист Сергей Стерненко – 1,26 млн подписчиков и 371,6 млн просмотров.

Следом за ними идут:

журналистка Рамина Эсхакзай (канал "Ходят слухи") – 1,25 млн подписчиков и 151,2 млн просмотров;

блогер Алексей Дурнев – 1,24 млн и 210,6 млн соответственно;

Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими оккупантами – 1,04 млн и 237,2 млн;

журналист Роман Цимбалюк – 961 тыс. и 412,5 млн;

журналист-международник Иван Яковина – 901 тыс. и 288,1 млн;

военный эксперт Олег Жданов – 879 тыс. и 111,5 млн;

народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – 826 тыс. и 377,4 млн.

Инфографика: slovoidilo.ua



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