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Гордон возглавляет рейтинг украинских YouTube-блогеров с самой большой аудиторией. Инфографика

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Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавляет рейтинг украинских YouTube-блогеров с самой большой аудиторией, которые освещают войну Украины с Россией. Об этом 24 октября сообщило издание "Слово и дело".

По количеству просмотров лидируют сразу два канала журналиста. Канал "В гостях у Гордона" насчитывает 3,48 млн подписчиков и почти 1,6 млрд просмотров. У канала "Дмитрий Гордон" 2,17 млн подписчиков и почти 910 млн просмотров.

В тройке лидеров также советник главы Офиса президента Алексей Арестович, на которого подписаны 1,67 млн человек (количество просмотров – 275,3 млн) и активист Сергей Стерненко – 1,26 млн подписчиков и 371,6 млн просмотров.

Следом за ними идут:

  • журналистка Рамина Эсхакзай (канал "Ходят слухи") – 1,25 млн подписчиков и 151,2 млн просмотров;
  • блогер Алексей Дурнев – 1,24 млн и 210,6 млн соответственно;
  • Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими оккупантами – 1,04 млн и 237,2 млн;
  • журналист Роман Цимбалюк – 961 тыс. и 412,5 млн;
  • журналист-международник Иван Яковина – 901 тыс. и 288,1 млн;
  • военный эксперт Олег Жданов – 879 тыс. и 111,5 млн;
  • народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – 826 тыс. и 377,4 млн.
Инфографика: slovoidilo.ua
Инфографика: slovoidilo.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Дмитрий Гордон, рейтинг, Алексей Гончаренко, YouTube, Алексей Арестович, Роман Цимбалюк, журналисты, война России против Украины, Алексей Дурнев, Сергей Стерненко, Олег Жданов, Иван Яковина, Владимир Золкин
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