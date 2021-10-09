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Какие вакцины от коронавируса можно комбинировать украинцам. Инфографика

 
| Сегодня 20.24
В Украине для иммунизации от коронавирусной инфекции разрешены комбинации вакцин. О том, какие препараты можно вводить как вторую второй дозу, проинформировал 9 октября в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. В инфографике указаны варианты сочетания вакцин AstraZeneca, Comirnaty (от Pfizer) и Moderna. "Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", – подчеркнули в Центре общественного здоровья.
Теги: украинцы, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Pfizer, AstraZeneca, Moderna
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