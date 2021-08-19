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Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X

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AMD Ryzen Threadripper 3990X самый мощный процессор для вычислений и профессионального использования
AMD Ryzen Threadripper 3990X – самый мощный процессор для вычислений и профессионального использования
Фото: rankquality.com

Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X считается эталоном производительности. Многие эксперты называют его самым мощным чипом из числа доступных на массовом рынке. Действительно, сложно противопоставить что-нибудь 64-ядерной конфигурации.

Однако так ли он производителен, как считается? Может, на рынке есть ещё более мощные конкуренты? Ответы на эти вопросы подготовил сервис RankQuality, который проверил процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X по чуть менее чем 60 характеристикам.

Эпичный тест производительности эпичного процессора

Чтобы тщательно проверить производительность AMD Ryzen Threadripper 3990X, сервис RankQuality проанализировал процессор по техническим и эксплуатационным характеристикам. В частности, были запущены тесты-бенчмарки, а также проведено сравнение с общей базой всех доступных на рынке чипов.

Эксперты сервиса RankQuality особенно выделили следующие достижения процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X:

  1. Первое место по производительности в рейтинге Geekbench 5. Он нагружает все ядра процессора математическими задачами – так, как если бы вы пытались посчитать число "Пи" до многомиллионного знака после запятой в программе Wolfram Mathematica. AMD Ryzen Threadripper 3990X набрал 24898 баллов – и тем самым установил рекорд.
     
  2. Производительность выше среднего в рейтинге Cinebench 20. Этот бенчмарк определяет мощность процессора посредством четырёхмерного рендеринга объектов. Поскольку AMD Ryzen Threadripper 3990X не имеет отдельного графического ядра, процессор набрал 495 баллов при абсолютном максимуме в 647 баллов. Но это – отличный показатель для чипов без интегрированной видеокарты.
     
  3. Входит в топ-5 процессоров по рейтингу Passmark. Этот бенчмарк тестирует скорость потоковой обработки информации при чтении/записи на SSD-накопитель. AMD Ryzen Threadripper 3990X набрал 79889 баллов при лучшем показателе в 86321 балл.

Таким образом, AMD Ryzen Threadripper 3990X – самый мощный процессор для вычислений и профессионального использования. А для домашнего компьютера его производительность может быть даже излишней. В конце концов, вряд ли обычные люди на досуге подсчитывают сложные формулы в Wolfram Mathematica или Mathlab.

Фото: rankquality.com
Фото: rankquality.com

Теги: компьютеры
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