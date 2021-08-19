Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X

Однако так ли он производителен, как считается? Может, на рынке есть ещё более мощные конкуренты? Ответы на эти вопросы подготовил сервис RankQuality, который проверил процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X по чуть менее чем 60 характеристикам.
Эпичный тест производительности эпичного процессора
Чтобы тщательно проверить производительность AMD Ryzen Threadripper 3990X, сервис RankQuality проанализировал процессор по техническим и эксплуатационным характеристикам. В частности, были запущены тесты-бенчмарки, а также проведено сравнение с общей базой всех доступных на рынке чипов.
Эксперты сервиса RankQuality особенно выделили следующие достижения процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X:
Таким образом, AMD Ryzen Threadripper 3990X – самый мощный процессор для вычислений и профессионального использования. А для домашнего компьютера его производительность может быть даже излишней. В конце концов, вряд ли обычные люди на досуге подсчитывают сложные формулы в Wolfram Mathematica или Mathlab.